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大房分獲房產現金逾30億 二房繼承澳門博彩估逾500億

世界日報 / 香港新聞組／香港6日電

賭王何鴻燊2011年初曾處理持有旗艦公司澳門旅遊娛樂股份的Lanceford公司股權分配。根據他的安排，長房主要獲分配房產及現金，並由二房繼承家族多家上市公司的股權及管理權，三房及四房則獲澳娛部分股權同時，亦獲家族上市公司澳門博彩等部分權益。

明報報導，按照何鴻燊當年安排，何家長房黎婉華的後人未獲任何澳娛及上市公司股權，但獲分配淺水灣道1號大宅、其他港澳物業及部分現金，坊間估計長房承繼的財產最少超過30億元（港元，下同，約3.8億美元）。長房女兒何超賢獲轉名持有淺水灣道1號大宅，何超雄則為物業交易市場常客，自2004年至2019年3月，先後沽出半山Branksome Crest、名門、寶雅山多項物業，套現2.89億元，估計獲利近9300萬元（約1200萬美元）。

據報導，何家二房藍瓊纓的子女則繼承上市公司信德集團股份，藉此直接及間接控制澳娛26.365%股權，與另一股東霍氏家族，穩控博彩旗艦澳門博彩逾半話事權；兒子何猷龍則繼承新濠國際。二房繼承「賭王」的生意及公司市值，估計最少500億元（約64.5億美元）。

報導稱，至於三房陳婉珍，除了繼承澳娛15.806%股權，另自2018年6月起加入澳博董事會，與二房及四房共治澳博，連同澳門漁人碼頭股份，她直接打理「賭王」的財產，價值最少18億元（約2.3億美元）。

報導指出，四房梁安琪則直接持有澳娛6.86%及澳博8.62%股權，市值近50億元（約6.45億美元）。

澳門 香港 何鴻燊

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