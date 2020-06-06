賭王大房命舛 長子33歲車禍身亡 長女抑鬱以終

何鴻燊的元配黎婉華出身於顯赫的律師家庭，曾被稱為澳門第一美人，兩人1942年結婚。結婚後，賭王的生意愈做愈大，被指旺夫的黎婉華為他生下一子三女︰何超英、何猷光、何超賢和何超雄。黎婉華在2004年離世，當時何鴻燊為她舉行了隆重的葬禮，曾說：「最愛的已去世。」

三女何超英 掌控亡母信託基金

香港01報導，長房唯一兒子何猷光1981年和妻子在葡萄牙里斯本因車禍而一同離世，何猷光終年33歲，只留下兩個女兒︰當年只有6歲的何家華和3歲的何家文。何鴻燊和元配黎婉華更因此大受打擊，悲傷不已。何家華在2003年嫁給美國人Michael，生下一女，可惜於2009年離婚，2016年何家華更驗出患乳癌第三期，現已成功抗癌。

據報導，長女何超英1981年與「殯儀大王」的兒子離婚，再加上何猷光同年離世的雙重打擊，精神抑鬱，2014年因器官衰竭於香港養和醫院逝世，終年67歲。

么女何超雄未婚活躍物業市場

今年62歲的三女何超賢曾在美國生活七年，是一名雕塑家，丈夫是丹麥藝術家，在香港蘭桂坊開設畫廊。何超賢在母親離世後才回港居住，之後大房所有事務幾乎由她掌控，包括黎婉華的信託基金會。

現年58歲的幼女何超雄至今未婚，早年專注狗場工作，近年活躍物業市場，狂掃豪宅及商廈，又在澳門和葡萄牙等地擁有物業，以及發展髮型屋、寵物診所等生意。