劉鑾雄傳病重 華置股價一天暴漲6成
賭王何鴻燊5月26日病逝，另一位香港富商「大劉」、華人置業前主席劉鑾雄的健康也備受關注。華置股價5日急升六成，市場傳出「大劉」健康出問題，劉鑾雄發言人表示，劉鑾雄身體健康，多謝關心。
香港01報導，華人置業股價5日午後突然抽升，一度飆升近八成，收市仍升60.2%至5.8港元，市值達110.64億港元；全日成交額放大至4310萬港元，近年少見。
市場傳出華人置業前主席劉鑾雄的健康出問題，劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）回應媒題查詢時，語氣平靜地表示，要媒題向公司公關查詢。華置公關表示不評論市場傳聞。其後劉鑾雄發言人公開回應：「劉鑾雄先生身體健康，多謝大家關心。」
另據香港經濟日報報導，劉鑾雄患有腎臟衰竭、心臟病、糖尿病等多種疾病，前兩年亦傳出病危消息。早於2017年，劉鑾雄已宣布分身家，將50.02%華置股權分予他與甘比一對子女，並由甘比代持，至於劉鑾雄39歲長子劉鳴煒則獲得24.97%股份。
華置股價5日暴漲，一度是香港女首富甘比的身家多了26億元港元。
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