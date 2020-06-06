疫情衝擊 香港逾半數老闆申請保就業資助

位於佐敦、有68年歷史的新樂酒店將於14日關門。曾幾何時，能入住這間屹立於彌敦道上的豪華酒店，是一種身份象徵，而酒店內的酒樓更曾是「明星飯堂」，是上世紀五、六十年代大明星的「蒲點」。捱過幾番金融風暴和SARS艱困日子，卻難敵今天黑暴疫情雙夾擊，儘管酒店推割喉價400元（港元，下同，約51.6美元）住宿包兩餐，最終難逃執笠劫數，又一集體回憶消失。

2020-06-05 15:22