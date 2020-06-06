疫情衝擊 香港逾半數老闆申請保就業資助
香港官員今天指出，本地超過半數符合資格的公司或商店僱主，已向當局申請「保就業」計畫資助。
香港旅遊、餐飲和零售等行業先後受到「反送中」運動和新冠肺炎疫情衝擊，業務大幅下滑，其中旅行社的業務幾近停頓，一些酒店或餐館更因此倒閉或要求員工放無薪假。
港府為了保障市民就業，早前提出「保就業」計畫。按照計畫，當局向企業老闆補貼一半工資，最高補貼額為每名僱員每月港幣9000元（約新台幣3.4萬元），為期半年。
這項補貼計畫的支出達到800億元。
勞工及福利局局長羅致光今早向媒體說，本地27萬名符合申請保就業計畫的僱主中，至今約有14萬僱主提出申請，另有17萬自僱（比如計程車司機）人士申請津貼。
他表示，相信申請僱主人數還會上升。
當局自上月25日起接受相關申請，為期3週。
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