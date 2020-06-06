雲天陳寧 催生AI獨角獸

大陸AI晶片「四小龍」之一的深圳雲天勵飛技術公司，專注人臉識別科技，曾協助警方找回失蹤兒童，打響名號。繼華為公司後，雲天勵飛今年也被美國列入「實體清單」貿易黑名單中。公司創始人、CEO陳寧是標準海歸派，有13項專利被蘋果公司收購，研發實力堅強。

雲天勵飛是大陸第一家兼具AI算法平台、AI晶片平台、大數據平台等AI關鍵技術平台的獨角獸企業，專注計算機視覺識別的人工智慧高科技企業。

此次被美國列入「實體清單」制裁的33家公司之一，雲天勵飛得知後，深表震驚和遺憾。公司稱，一直以來都嚴格遵守提供服務所在國家和地區的所有法律、法規；目前公司正與各方溝通，確保得到公開、公平和公正的對待，也已做好相關預案。

雲天勵飛成立於2014年8月，依託一流的國際化專家團隊和AI技術平台，打造面向公共安全、社會治理、新商業、AIoT（人工智慧物聯網）等領域的產品和解決方案，已廣泛應用於深圳、北京、上海及東南亞等100多個城市。今年4月，雲天勵飛宣布完成近人民幣10億元的IPO前融資，傳在科創板上市。

陳寧不論在學界、商界都有傑出表現，他是大陸第一款商用向量處理器（vector processors）晶片設計者，美國美國喬治亞理工學院博士，擁有已授權國際專利近30項，其中13項被蘋果公司收購，發表國際著作和論文20篇，曾任七個IEEE（電機電子工程師學會）國際會議技術委員會委員。

公司通過大數據、人工智慧晶片等技術的警務App，2秒內即可精準定位犯罪嫌疑人的活動軌跡、身分前科。「在兩年內協助公安破案1萬多起，找回160個老人和兒童。」陳寧說，在深圳2016年至2018年，搶盜重大案件下降50%。

「創業是條不歸路，最怕不專注、不聚焦。」陳寧說，剛開始雲天勵飛做人臉識別，選擇安防領域時，也曾被質疑、被攻擊。談到創業的辛酸，他說，所有的困難都可通過統一的目標、堅持去解決。