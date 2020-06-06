聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲天陳寧 催生AI獨角獸

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導
雲天勵飛聯合創始人兼CEO陳寧 （ ）
雲天勵飛聯合創始人兼CEO陳寧 （ ）

大陸AI晶片「四小龍」之一的深圳雲天勵飛技術公司，專注人臉識別科技，曾協助警方找回失蹤兒童，打響名號。繼華為公司後，雲天勵飛今年也被美國列入「實體清單」貿易黑名單中。公司創始人、CEO陳寧是標準海歸派，有13項專利被蘋果公司收購，研發實力堅強。

雲天勵飛是大陸第一家兼具AI算法平台、AI晶片平台、大數據平台等AI關鍵技術平台的獨角獸企業，專注計算機視覺識別的人工智慧高科技企業。

此次被美國列入「實體清單」制裁的33家公司之一，雲天勵飛得知後，深表震驚和遺憾。公司稱，一直以來都嚴格遵守提供服務所在國家和地區的所有法律、法規；目前公司正與各方溝通，確保得到公開、公平和公正的對待，也已做好相關預案。

雲天勵飛成立於2014年8月，依託一流的國際化專家團隊和AI技術平台，打造面向公共安全、社會治理、新商業、AIoT（人工智慧物聯網）等領域的產品和解決方案，已廣泛應用於深圳、北京、上海及東南亞等100多個城市。今年4月，雲天勵飛宣布完成近人民幣10億元的IPO前融資，傳在科創板上市。

陳寧不論在學界、商界都有傑出表現，他是大陸第一款商用向量處理器（vector processors）晶片設計者，美國美國喬治亞理工學院博士，擁有已授權國際專利近30項，其中13項被蘋果公司收購，發表國際著作和論文20篇，曾任七個IEEE（電機電子工程師學會）國際會議技術委員會委員。

公司通過大數據、人工智慧晶片等技術的警務App，2秒內即可精準定位犯罪嫌疑人的活動軌跡、身分前科。「在兩年內協助公安破案1萬多起，找回160個老人和兒童。」陳寧說，在深圳2016年至2018年，搶盜重大案件下降50%。

「創業是條不歸路，最怕不專注、不聚焦。」陳寧說，剛開始雲天勵飛做人臉識別，選擇安防領域時，也曾被質疑、被攻擊。談到創業的辛酸，他說，所有的困難都可通過統一的目標、堅持去解決。

AI 深圳 專利

延伸閱讀

景碩5月營收創31個月高點 第2季估季增1成

宅經濟發燒 信驊、杰力及鈺太5月營收衝新高

疫戰商機啟動！疫情後＋貿戰中 轉單搶貨潮來襲

瑞昱5月營收57.26億元 創歷史次高紀錄

相關新聞

港交所：在美陸企將大舉回港上市

香港交易所行政總裁李小加昨天表示，許多在美國上市的大陸公司今年可能會在港交所上市。他說，很多有意來港上市的美國上市中概股...

八國聯盟 反制中國威脅

美國等八個民主國家的資深國會議員已組成跨國新聯盟，協助反制所謂的中國威脅。他們聲稱，中國的影響力日增，對全球貿易、安全和...

香江風情／香港經濟 福禍相倚

香港正遭遇一九九七年以來最困難的時期，於是有很多人悲觀，但也有一種樂觀的論調，說香港百年，歷來就是福地，看似要走到絕境，...

迎二次上市潮 港股連五漲

港股本周出現「連五漲」，昨（5）日收盤報24,770點，上漲404點，創3月11日以來收盤新高。

監管收緊 中概股加速回歸

近期美國監管政策持續收緊，A、H股市場制度改革為中概股回歸創造條件的背景下，陸港證券業界認為，未來中概股回歸可能進一步加...

川普下令 嚴審在美上市陸企

美國總統川普4日簽署備忘錄，要求加強審查在美國上市的中國大陸企業，工作小組須於60天內遞交評估與建議報告，以保障美國投資...

網易、京東回港掛牌 推升港幣

大陸最大的B2C電商平台京東（JD.com）赴港二次上市，將籌資30億美元，8日起認購，預計18日在港交所掛牌交易；另一...

雲天陳寧 催生AI獨角獸

大陸AI晶片「四小龍」之一的深圳雲天勵飛技術公司，專注人臉識別科技，曾協助警方找回失蹤兒童，打響名號。繼華為公司後，雲天...

達闥CEO 研發抗疫機器人

雲端智能機器人運營商達闥科技（CloudMinds）最近兩度成了封面人物，一則以喜，一則以憂。喜的是，5月17日的世界電...

陸外交部指責美方逼迫中國公司從美國退市

中概股掀起回A股、H股二次上市，甚至從美股下市，大陸外交部發言人耿爽今日最後一次主持記者會，炮火猛攻美國逼迫中國公司從美...

割喉價救不回…68年新樂酒店熄燈 港2月至今已有24酒店停業

位於佐敦、有68年歷史的新樂酒店將於14日關門。曾幾何時，能入住這間屹立於彌敦道上的豪華酒店，是一種身份象徵，而酒店內的酒樓更曾是「明星飯堂」，是上世紀五、六十年代大明星的「蒲點」。捱過幾番金融風暴和SARS艱困日子，卻難敵今天黑暴疫情雙夾擊，儘管酒店推割喉價400元（港元，下同，約51.6美元）住宿包兩餐，最終難逃執笠劫數，又一集體回憶消失。

港3000年薪逾千萬「打工皇帝」 人均繳稅334萬元

又到了每年的報稅季節。香港稅務局最新的年報顯示，2017/18課稅年度的薪俸稅評稅，186.9萬名納稅打工仔合共貢獻603.7億元（約77.9億美元）薪俸稅，當中單是3011名年薪逾千萬元的「打工皇帝」共賺取684.7億元，每人平均年薪2274.1萬元，該年度他們合共繳交100億元薪俸稅，占全港薪俸稅稅收的16%，即人均繳稅334萬元。

熱門新聞

耿爽卸任大陸外交部發言人 將任新職

耿爽卸任大陸外交部發言人 將開啟新任職

耿爽下一步動向？ 環時：擬赴陸常駐聯合國代表團

孕婦登山羊水破！老公鼓勵繼續爬 下秒寶寶滑出

孕婦要掛號得先下跪？ 醫院產科「跪式詢問台」惹怨

陸再警告：英國接納香港人 必有嚴重後果

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。