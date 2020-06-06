達闥CEO 研發抗疫機器人

經濟日報 / 記者戴瑞芬／綜合報導
達闥科技創始人兼CEO黃曉慶。
達闥科技創始人兼CEO黃曉慶。

雲端智能機器人運營商達闥科技（CloudMinds）最近兩度成了封面人物，一則以喜，一則以憂。喜的是，5月17日的世界電信日，上海市啟動消費雲峰會，副市長吳清直播首秀，不是賣口紅、面膜，也不是西瓜、小龍蝦，吳清親自為達闥科技為抗擊疫情自主研發的紫外線消毒機器人Cloud Air Robot上陣站台。

憂的是，美國商務部 5月22日發布新一波制裁，將33家中國公司列入實體清單。其中就包括達闥科技。

人紅是非多，達闥科技來頭當然不小。創始人兼CEO黃曉慶原為中國移動研究院院長，在5G、AI、雲端計算、和工業4.0的發展浪潮下，黃曉慶擼起袖子下海，2015年3月創立達闥科技，成了新科技尖兵。

達闥科技主營業務是為各行業客戶提供專業的機器人運營服務，黃曉慶將達闥科技總部設在北京，但同時在深圳、成都、台灣、美國硅谷和日本東京設跨國據點，可見全球布局的企圖心。

達闥科技幕後資金也是大有來頭，是軟銀孫正義投資的公司，且軟銀為達闥科技的大股東。

達闥科技的雲端智能機器人，究竟有什麼與眾不同？以最近上海副市長吳清親自站台背書保證可以做為上海智造的重量級代表，而出盡鋒頭的雲端智能機器人為例，達闥科技為抗擊疫情自主研發的紫外線消毒機器人Cloud Air Robot，採用強力紫外線消毒，適合消殺包括冠狀病毒之內的病毒細菌，可以在人機共存場景下對空氣清潔消毒。

通過5G雲端大腦控制，可實現遠程操控，實現自主的紫外線消毒，降低疫情防控工作者的工作強度和被感染的機率。未來它還將在上海的醫院、養老院、學校、機場、高鐵站、地鐵站、機場等公共區域，執行殺菌消毒工作。

除此之外，黃曉慶還當場展示最新的5G雲端智能多功能室內服務機器人Cloud Ginger Lite。他強調，「4G時代我們有千元智能手機，5G時代我們就推出了千元智能機器人。」特別的是，Cloud Ginger Lite採用租售結合，每月租金降至人民幣千元級別，真正讓機器人消費走入尋常生活。

針對5G、AI、雲端計算發展下的智慧機器人，黃曉慶表示：高寬帶、低時延，廣互聯的5G網絡，帶來智能終端的革命。他強調，達闥科技將5G作為機器人運營的神經網絡，擺脫本地化運算的束縛，實現了真正意義上的智能機器人，讓雲端智能機器人成為5G的殺手級應用。

紫外線 上海 疫情

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