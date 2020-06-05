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港交所：在美陸企將大舉回港上市

聯合報 / 記者李仲維／綜合報導
阿里去年十一月底在港交所掛牌上市，成為首個同時在美股和港股兩地上市的中國互聯網公司。（新華社資料照片）
阿里去年十一月底在港交所掛牌上市，成為首個同時在美股和港股兩地上市的中國互聯網公司。（新華社資料照片）

香港交易所行政總裁李小加昨天表示，許多在美國上市的大陸公司今年可能會在港交所上市。他說，很多有意來港上市的美國上市中概股，已具備香港上市的條件，包括科技公司。

近期美國監管政策持續收緊，許多在美的中概股企業被迫出走美國，加上大陸Ａ股、香港Ｈ股市場制度改革為中概股回歸創造條件下，陸港證券業界認為，未來中概股回歸可能進一步加速。

路透報導，李小加四日在一場透過網路直播的行業會議上表示，今年將是首次公開發行（ＩＰＯ）重要的一年，包括來自大陸的超大規模ＩＰＯ，很多是從美國回流的企業。

李小加指出，由於缺乏會計透明度，在美上市的大陸公司也面臨壓力，導致那斯達克交易所最近推出限制措施，將使一些大陸公司更難在該交易所上市。

他認為，早前大陸公司之所以在美上市，都是因在香港上不了市，在發布ＩＰＯ新規前，港交所在公司治理和雙重股權架構等問題上的要求，都更加嚴格。現在，佷多有意來港上市的美國上市中概股，已具備香港上市的條件，除了美國的氛圍變得不那麼友好，港交所已經從根本上對上市制度的許多方面進行改革，使港交所變得更加靈活。

廿一世紀經濟報導援引川財證券首席投顧李松澤表示，中概股回歸是歷史發展的必然，以高新技術、新消費業態為代表的新經濟開始主導社會發展，大陸是互聯網應用的大國，最具代表性的互聯網企業幾乎全在海外上市，顯然不適合大陸經濟發展的需要。

已在港交所上市的包括小米集團、美團點評、阿里巴巴。最近的還有京東、網易，據估計，這兩宗交易共計籌資五十億美元，將成為今年以來香港股權資本市場規模最大的交易。

海通證券指出，目前滿足在香港二次上市資格的企業，除了京東、網易外，還包括百度、好未來、58同城、陌陌、新浪、攜程等公司，預計這些中概股回歸將改變港股行業結構，提高科技和消費類占比，港股有望煥發出新活力。

大陸外交部發言人耿爽昨痛批美國逼迫中國公司從美國退市。他說，中美雙方的監管機構在跨境上市公司審計及監管領域開展合作，現在的事實是美方有關監管機構不願意去解決問題。

香港 港股

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