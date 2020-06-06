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川普下令 嚴審在美上市陸企

經濟日報 / 國際中心／綜合外電

美國總統川普4日簽署備忘錄，要求加強審查在美國上市的中國大陸企業，工作小組須於60天內遞交評估與建議報告，以保障美國投資人的權益，確保美國金融市場完整性。

川普在備忘錄中指控中國企業從美國金融市場獲益，但北京政府卻阻止陸企須遵守美國的投資人保護相關規定，美國證管會（SEC）與上市公司會計監督委員會（PCAOB）多年來敦促大陸企業提高財務資訊透明度未果，這對投資在美上市中國企業的投資人來說存在重大風險。

川普要求總統金融市場工作小組在備忘錄發布60天內提交報告，說明行政部門可能採行的保護措施，以及建議SEC與其他聯邦機構應採取的額外措施等。

美國國務卿龐培歐4日則表示，那斯達克交易所上月針對大陸企業收緊上市規則，值得其他證交所效法，以保護美國投資人權益。

美國參院上個月以壓倒性票數通過法案，要求企業證明不受外國政府控制，企業若無法提出證明，或PCAOB連續三年無法對其進行稽核核查、確定其不受外國政府控制，那麼這家企業便無法在美國上市，此舉無疑提高大陸企業赴美上市門檻。

瑞幸咖啡4月爆發財務數字作假風波，遭那斯達克交易所要求下市。那斯達克上個月隨即針對欠缺會計透明度、由內部人士密集持有的中國公司，收緊上市規則。

龐培歐發表聲明讚賞那斯達克新規，並表示有鑒於中國公司慣於做假帳，那斯達克新宣布的限制更顯重要。

龐培歐指出，美國投資人不該因為企業不遵守規範而面臨隱藏及不合理風險。「那斯達克行動應作為美國及全球證交所的典範」。

他也說，川普政府致力確保所有美國企業與投資人，能與其他國家享有公平競爭環境，因此採取暫停美國政府退休基金投資中國企業股票等措施。

川普 龐培歐

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