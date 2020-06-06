監管收緊 中概股加速回歸

近期美國監管政策持續收緊，A、H股市場制度改革為中概股回歸創造條件的背景下，陸港證券業界認為，未來中概股回歸可能進一步加速。

21世紀經濟報導，在那斯達克上市的網易在提交給港交所的資料中明白指出，美國參議院通過的《外國公司問責法案》倘由美國眾議院通過及經美國總統簽署，該法案可能會讓投資人對受影響發行人存在不確定性，公司的美國存託股市場價格可能會受到不利影響，倘公司未能及時滿足該法案施加的美國上市公司會計監督委員會檢查要求，公司可能會從那斯達克除牌。

報導援引川財證券首席投顧李松澤表示，中概股回歸是歷史發展的必然，以高新技術、新消費業態為代表的新經濟開始主導社會發展，大陸是互聯網應用的大國，最具代表性的互聯網企業幾乎全在海外上市，顯然不適合大陸經濟發展的需要。

招商證券認為，在美國證券交易委員會對中概股的態度可能嚴格化的背景下，短期赴美IPO企業數目將進一步下滑，長期來看，監管的灰色地帶被壓縮，中概股有可能出現「歸國潮」。

廣發證券同樣認為，美國強化監管背景下，未來中概股回歸大陸資本市場或進一步加速。現在中概股面對的，一方面是美國政策不斷加強對中概股的監管，另方面是A股和港股放寬對「新經濟」的上市條件。

對於中概股回歸大陸資本市場，廣發證券認為，美股市場上的中概股回歸大陸資本市場首選可能是港股。

這是一方面股權結構複雜、外資股東占比較高的中概股私有化退市成本較高；另方面，若存在VIE架構（協議控股結構），中概股採用雙重上市/第二上市回歸A股也面臨一定限制；根據港股上市新規，對於大中華為業務重心的公司，在港進行第二上市時，可保留現行VIE架構。預計港股市場將是中概股回歸的首選。