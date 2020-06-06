聽新聞
test
0:00 / 0:00

網易、京東回港掛牌 推升港幣

經濟日報 / 記者戴瑞芬／綜合報導
京東赴港二次上市，預計18日在港交所掛牌上市。（網路照片）
京東赴港二次上市，預計18日在港交所掛牌上市。（網路照片）

大陸最大的B2C電商平台京東（JD.com）赴港二次上市，將籌資30億美元，8日起認購，預計18日在港交所掛牌交易；另一檔中概股網易預計11日先行掛牌上市。值得注意是港幣兌美元匯率昨再觸發7.75元強方兌換保證，香港金管局一天之內二度出手干預，市場傳與網易、京東這兩檔股票上市籌資有關。

金管局昨在收市後再承接5億美元的賣盤，全日兩次向市場注資港幣48.52億元。市場人士認為，香港金管局出手接美元，反映資金流入香港，網易和京東相繼發行新股上市，以及近期港股上漲，資金需求大增。

港媒報導，繼網易、京東公開招股後，帶動市場對港幣需求增加。隨著京東、百度等多檔中概股回港上市，預料市場對港幣需求將持續，不排除港幣匯率會再次觸及7.75元，金管局有機會再進場。

港交所昨宣布，在網易上市的同時，香港期貨交易所將推出網易股票期貨合約，網易6月11日首日上市交易有資格進行賣空交易。

「618」購物節是京東主場，京東選擇這一天上市，意在向資本市場秀肌肉，以獲得更多的估值。也讓消費大戰向資本市場延燒。

京東從美股返港二次上市，京東創辦人劉強東身家將增長超過人民幣1,000億元。

據京東在港交所提交招股書中顯示，京東最新持股中，劉強東持股4.48億股普通股，占股15.1%，投票權為78.4%。

由於今年以來京東股價暴漲逾23%，市值淨增121億美元，按劉強東持股計算，身家淨增37.24億美元，折合港幣289億元。胡潤百富榜調查，截至今年第1季劉強東身家達人民幣950億元，再加上京東股價上漲，劉強東目前身家將超逾人民幣1,000億元。除劉強東鍍金，京東上市更值得期待的是「618」消費電商大戰。

阿里巴巴早一步去年港股上市，京東接棒「618」在港股登板，貓狗大戰可 期（企業吉祥物：阿里天貓、京東Joy狗）；不過，市場更傳聞拚多多後浪來襲，將會是「貓狗拼」三國殺。

市場傳聞拼多多已向港交所提交上市申請，預計7月中上旬在港交所掛牌交易。拼多多表示，暫無二次上市計畫。

華商報報導，港交所上市委員會全力推進中概股回港二次上市，因此為拚多多等所有的中概股在港上市提速開綠燈。

據中金公司在今年2月發布的報告指出，在美上市的中概股逾200檔，2月時總市值約1.2兆美元，其中大部分來自互聯網科技、消費、醫藥等新經濟領域。這些中概股中有20檔股票符合返港第二上市的條件。

按港交所上市新規，以大中華為業務中心的企業若要在港第二上市，需要符合市值超過港幣400億元，或市值大過100億元且最近一個財年盈利不低於10億元。其次，2017年12月15日前，已在合資格交易所上市。  

劉強東 香港 人民幣

延伸閱讀

董明珠直播帶貨上億算什麼 網易丁磊下周上線

港幣再觸強方保證 金管局出手…與京東上市有關？

京東今起招股 「618」上市兼大促「貓狗拼」三國殺

大摩喊6月就漲價！群創、友達衝漲停

相關新聞

港交所：在美陸企將大舉回港上市

香港交易所行政總裁李小加昨天表示，許多在美國上市的大陸公司今年可能會在港交所上市。他說，很多有意來港上市的美國上市中概股...

八國聯盟 反制中國威脅

美國等八個民主國家的資深國會議員已組成跨國新聯盟，協助反制所謂的中國威脅。他們聲稱，中國的影響力日增，對全球貿易、安全和...

香江風情／香港經濟 福禍相倚

香港正遭遇一九九七年以來最困難的時期，於是有很多人悲觀，但也有一種樂觀的論調，說香港百年，歷來就是福地，看似要走到絕境，...

迎二次上市潮 港股連五漲

港股本周出現「連五漲」，昨（5）日收盤報24,770點，上漲404點，創3月11日以來收盤新高。

監管收緊 中概股加速回歸

近期美國監管政策持續收緊，A、H股市場制度改革為中概股回歸創造條件的背景下，陸港證券業界認為，未來中概股回歸可能進一步加...

川普下令 嚴審在美上市陸企

美國總統川普4日簽署備忘錄，要求加強審查在美國上市的中國大陸企業，工作小組須於60天內遞交評估與建議報告，以保障美國投資...

網易、京東回港掛牌 推升港幣

大陸最大的B2C電商平台京東（JD.com）赴港二次上市，將籌資30億美元，8日起認購，預計18日在港交所掛牌交易；另一...

雲天陳寧 催生AI獨角獸

大陸AI晶片「四小龍」之一的深圳雲天勵飛技術公司，專注人臉識別科技，曾協助警方找回失蹤兒童，打響名號。繼華為公司後，雲天...

達闥CEO 研發抗疫機器人

雲端智能機器人運營商達闥科技（CloudMinds）最近兩度成了封面人物，一則以喜，一則以憂。喜的是，5月17日的世界電...

陸外交部指責美方逼迫中國公司從美國退市

中概股掀起回A股、H股二次上市，甚至從美股下市，大陸外交部發言人耿爽今日最後一次主持記者會，炮火猛攻美國逼迫中國公司從美...

割喉價救不回…68年新樂酒店熄燈 港2月至今已有24酒店停業

位於佐敦、有68年歷史的新樂酒店將於14日關門。曾幾何時，能入住這間屹立於彌敦道上的豪華酒店，是一種身份象徵，而酒店內的酒樓更曾是「明星飯堂」，是上世紀五、六十年代大明星的「蒲點」。捱過幾番金融風暴和SARS艱困日子，卻難敵今天黑暴疫情雙夾擊，儘管酒店推割喉價400元（港元，下同，約51.6美元）住宿包兩餐，最終難逃執笠劫數，又一集體回憶消失。

港3000年薪逾千萬「打工皇帝」 人均繳稅334萬元

又到了每年的報稅季節。香港稅務局最新的年報顯示，2017/18課稅年度的薪俸稅評稅，186.9萬名納稅打工仔合共貢獻603.7億元（約77.9億美元）薪俸稅，當中單是3011名年薪逾千萬元的「打工皇帝」共賺取684.7億元，每人平均年薪2274.1萬元，該年度他們合共繳交100億元薪俸稅，占全港薪俸稅稅收的16%，即人均繳稅334萬元。

熱門新聞

耿爽卸任大陸外交部發言人 將任新職

耿爽卸任大陸外交部發言人 將開啟新任職

耿爽下一步動向？ 環時：擬赴陸常駐聯合國代表團

孕婦登山羊水破！老公鼓勵繼續爬 下秒寶寶滑出

孕婦要掛號得先下跪？ 醫院產科「跪式詢問台」惹怨

陸再警告：英國接納香港人 必有嚴重後果

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。