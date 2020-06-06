網易、京東回港掛牌 推升港幣

大陸最大的B2C電商平台京東（JD.com）赴港二次上市，將籌資30億美元，8日起認購，預計18日在港交所掛牌交易；另一檔中概股網易預計11日先行掛牌上市。值得注意是港幣兌美元匯率昨再觸發7.75元強方兌換保證，香港金管局一天之內二度出手干預，市場傳與網易、京東這兩檔股票上市籌資有關。

金管局昨在收市後再承接5億美元的賣盤，全日兩次向市場注資港幣48.52億元。市場人士認為，香港金管局出手接美元，反映資金流入香港，網易和京東相繼發行新股上市，以及近期港股上漲，資金需求大增。

港媒報導，繼網易、京東公開招股後，帶動市場對港幣需求增加。隨著京東、百度等多檔中概股回港上市，預料市場對港幣需求將持續，不排除港幣匯率會再次觸及7.75元，金管局有機會再進場。

港交所昨宣布，在網易上市的同時，香港期貨交易所將推出網易股票期貨合約，網易6月11日首日上市交易有資格進行賣空交易。

「618」購物節是京東主場，京東選擇這一天上市，意在向資本市場秀肌肉，以獲得更多的估值。也讓消費大戰向資本市場延燒。

京東從美股返港二次上市，京東創辦人劉強東身家將增長超過人民幣1,000億元。

據京東在港交所提交招股書中顯示，京東最新持股中，劉強東持股4.48億股普通股，占股15.1%，投票權為78.4%。

由於今年以來京東股價暴漲逾23%，市值淨增121億美元，按劉強東持股計算，身家淨增37.24億美元，折合港幣289億元。胡潤百富榜調查，截至今年第1季劉強東身家達人民幣950億元，再加上京東股價上漲，劉強東目前身家將超逾人民幣1,000億元。除劉強東鍍金，京東上市更值得期待的是「618」消費電商大戰。

阿里巴巴早一步去年港股上市，京東接棒「618」在港股登板，貓狗大戰可 期（企業吉祥物：阿里天貓、京東Joy狗）；不過，市場更傳聞拚多多後浪來襲，將會是「貓狗拼」三國殺。

市場傳聞拼多多已向港交所提交上市申請，預計7月中上旬在港交所掛牌交易。拼多多表示，暫無二次上市計畫。

華商報報導，港交所上市委員會全力推進中概股回港二次上市，因此為拚多多等所有的中概股在港上市提速開綠燈。

據中金公司在今年2月發布的報告指出，在美上市的中概股逾200檔，2月時總市值約1.2兆美元，其中大部分來自互聯網科技、消費、醫藥等新經濟領域。這些中概股中有20檔股票符合返港第二上市的條件。

按港交所上市新規，以大中華為業務中心的企業若要在港第二上市，需要符合市值超過港幣400億元，或市值大過100億元且最近一個財年盈利不低於10億元。其次，2017年12月15日前，已在合資格交易所上市。