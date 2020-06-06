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迎二次上市潮 港股連五漲
港股本周出現「連五漲」，昨（5）日收盤報24,770點，上漲404點，創3月11日以來收盤新高。
市場專家分析指出，這得益於中概股回歸港股，港交所迎來新一波二次上市高潮。
中新社報導，第一上海證券首席策略師葉尚志表示，從目前的需求來看，中國大陸企業會有選擇到香港上市、或是最終回歸A股的趨勢。
他認為，近期港幣轉強，香港的資金流也較好，也是中概股選擇回歸港股的原因。
香港恒生指數有限公司近日發布公告指出，同意同股不同權以及第二上市公司被納入至恒生指數，以及恒生中國企業指數的選股範疇，相信也會讓更多的大陸內地同股不同權企業選擇赴港上市。
報導援引香港中文大學經濟學系副教授莊太量表示，中概股的「回歸」，對港股有很大幫助，對於大陸企業提升公司估值、規避外部政策風險等也將有一定的作用。
「新冠肺炎疫情過後，香港IPO市場已經相對低迷，現在有新的IPO進來，對市場會有一定的促進作用。」莊太量說，由於近期「回歸」港股的中概股，主要是大陸的互聯網企業，或許會改變港股科技股的權重，這對於港股來說也是利多因素。
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