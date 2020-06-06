八國聯盟 反制中國威脅

美國等八個民主國家的資深國會議員已組成跨國新聯盟，協助反制所謂的中國威脅。他們聲稱，中國的影響力日增，對全球貿易、安全和人權等方面都構成威脅。

這個聯盟稱為「對中國政策跨國議會聯盟」（IPAC），5日正式上路，參與的國家包括：美國、德國、英國、日本、澳洲、加拿大、瑞典、挪威，以及歐洲議會的議員。

IPAC表示，成立的宗旨是「建構適當且協調的反應，並協助擬定一套主動出擊、策略性的做法，以因應與中華人民共和國有關的議題」。

在此之前，美國一直努力籌組國際聯盟，設法號召各國政府把槍口一致對準中國，以反制中國經濟和政治勢力坐大。在北京強推香港版國安法後，美國更以香港自治地位恐遭威脅為由，高舉旗幟號召外國政府共同譴責北京當局。

其中一些國家因中國展現策略擴張雄心，而面臨強大的經濟或政治後果。美國川普政府力圖調整美中雙邊貿易關係，已掀起一場貿易戰；加拿大兩名公民遭中國拘留，導因自華為財務長孟晚舟被逮捕事件；挪威因頒給中國異議人士諾貝爾和平獎，與中國貿易關係交惡；澳洲要求中國為新冠肺炎疫情蔓延全球負起責任，導致大麥被課新關稅，一些肉品遭禁。

澳洲5日也宣布將採取更嚴格措施，阻止或駁回被認為危害國家安全的投資案，此舉普遍被視為遏止中國在澳洲日益擴大的影響力。

澳洲總理莫里森表示，政府將自2021年起對電信、重要基礎建設和國防等敏感產業投資案展開審查，即使是規模不大的投資案。

根據現行規定，與澳洲簽有自由貿易協定的夥伴，政府只會對投資金額超過12億澳幣的大型投資案進行審查。根據研擬中的修訂案，澳洲政府不會對現有投資案進行重審，但2021年1月1日起，一旦情況、技術和市場有任何變化，投資案隨時會被審查。