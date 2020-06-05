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人行本周從市場回籠1.9兆元
中國人民銀行今（5）日以利率招標方式進行人民幣1,500億元逆回購操作，同時今天也有3,000億元逆回購到期。Wind數據顯示，人行在公開市場本周淨回籠人民幣4,500億元（約新台幣1.9兆元）。
逆回購是人行向市場上投放流動性的操作。針對今天的人民幣1,500億元逆回購操作，人行稱，此舉是為對沖公開市場逆回購到期、金融機構繳存法定存款準備金等因素的影響，維護銀行體系流動性合理充裕，本次中標利依然為2.2%，與昨（4）日持平。
Wind數據顯示，本周(6月1日至5日)，人行累計進行逆回購操作人民幣2,200億，逆回購到期6,700億，公開市場本周淨回籠人民幣4,500億元。
國開證券分析，從近期人行和商業銀行的態度看，人行雖然未下調逆回購利率，但從量的角度，對維護流動性合理充裕還是沒有異議的，人行在5月27日公告中表示逆回購是為了對沖政府債券發行因素，5月28日即更新為為對沖政府債券發行、企業所得稅匯算清繳等因素，說明當前衝擊資金面的影響是多重的，後續繳稅因素等臨時性衝擊過後，資金面壓力會較目前有所緩解。
中信建投認為，如果未來市場資金面收緊，人行仍然會採用公開市場操作補充市場流動性。
長江證券首席宏觀分析師趙偉也表示，預計年中前後地方債和特別國債或加快發行，加上年中考核、財政繳稅等因素，資金面面臨的潛在衝擊可能不小，人行可能透過逆回購、存準率等工具提供流動性支持。
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