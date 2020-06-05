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比照鈔票規格！三倍券防偽七大特色出爐

港3000年薪逾千萬「打工皇帝」 人均繳稅334萬元

世界日報 / 香港新聞組／香港5日電

又到了每年的報稅季節。香港稅務局最新的年報顯示，2017/18課稅年度的薪俸稅評稅，186.9萬名納稅打工仔合共貢獻603.7億元（約77.9億美元）薪俸稅，當中單是3011名年薪逾千萬元的「打工皇帝」共賺取684.7億元，每人平均年薪2274.1萬元，該年度他們合共繳交100億元薪俸稅，占全港薪俸稅稅收的16%，即人均繳稅334萬元。

文匯報報導，稅務局年報顯示，2018/19年度的整體稅收為3414億元，與去年公布的臨時數字一致，按年增加128億元，升幅為3.9%；當中601億元稅收來自薪俸稅，比2017/18年度減少7億元。

據報導，評稅數目按年度增加5.3%，但由於2018/19年度的財政預算案推出多項寬減措施，薪俸稅的稅款獲75%寬減，使評稅額減少0.8%。

11%人年薪不超18萬 貧富懸殊

年報同時回顧2017/18課稅年度的薪俸稅情況，186.9萬名打工仔須繳付薪俸稅，統計數字凸顯貧富懸殊情況十分明顯，約11%納稅打工仔的年薪不超過18萬元，同時有近1.3%納稅打工仔的年薪超過300萬元。

若根據不同入息組別計算，2017/18年度年薪介乎30萬元至40萬元的打工仔為數最多，占30.6萬人，占整體納稅人16.4%，他們平均每人繳付2726元薪俸稅。若分析高薪一族的數字可以發現，年薪逾100萬元的打工仔數目由對上一年度的15.9萬人增至17.4萬人，占納稅打工仔比率由9%微升至9.3%，他們合共繳納的薪俸稅所占比率亦由73.8%增至78.64%，可見有「富者愈富」的趨勢。

再看頂層打工仔的數據，2017/18課稅年度共有3011名年薪逾千萬元的「打工皇帝」，較對上一個年度多571人，他們合共為庫房貢獻100億元薪俸稅收入，平均每人納稅334萬元。反觀同年度內共有12829名打工仔年薪不足14萬元，他們平均每人只需繳納21元薪俸稅。

另一方面，該年度納稅人的捐款與入息水平成正比，年薪千萬的打工仔因慈善機構捐款申請的免稅額約6.4億元，平均每人捐21萬元；年薪750萬元至1000萬元的打工仔，即平均每人捐款約5萬元。

打工 香港 捐款

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