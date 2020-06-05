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割喉價救不回…68年新樂酒店熄燈 港2月至今已有24酒店停業

世界日報 / 香港新聞組／香港5日電
在香港有68年歷史的新樂酒店將於14日結束營業。(取材自Instagram)
在香港有68年歷史的新樂酒店將於14日結束營業。(取材自Instagram)

位於佐敦、有68年歷史的新樂酒店將於14日關門。曾幾何時，能入住這間屹立於彌敦道上的豪華酒店，是一種身份象徵，而酒店內的酒樓更曾是「明星飯堂」，是上世紀五、六十年代大明星的「蒲點」。捱過幾番金融風暴和SARS艱困日子，卻難敵今天黑暴疫情雙夾擊，儘管酒店推割喉價400元（港元，下同，約51.6美元）住宿包兩餐，最終難逃執笠劫數，又一集體回憶消失。

大公報報導，香港旅遊發展局的數字顯示，今年首季酒店入住率只有四成，按年大跌52個百分點，四月份入住率再跌至只有三成四，民政事務處轄下的牌照事務處統計，今年2月至今，共有23間賓館及一間酒店的持牌人未有提出牌照續牌申請、撤回或要求取消牌照，而導致牌照失效。

據報導，坐落於彌敦道223號的新樂酒店，於1952年落成，位置靠近今日的港鐵佐敦站出口，當年堪稱宏偉的外形，今時今日來說則別有一種復古味。

報導稱，新樂酒店由已故「酒店大王」許讓成建立，60年代初，許讓成家族管理新樂酒店、樂斯酒店及新新百貨公司，及後在尖沙咀漆咸道建成百樂酒店。

新樂酒店地下曾開設的新樂酒樓，以手工點心及傳統粵菜聞名，早年很多大明星都是常客，素有「明星飯堂」稱號，酒樓開幕時更有大批粵語片明星作嘉賓，不過酒樓並非由酒店經營，已於2015年光榮結業。

報導指出，新樂酒店職員表示酒店營業至14日。酒店的網上訂房平台亦顯示，14日或以後日子均「已無房間」。新樂酒店提供的優惠價，入住一晚只需400元，已包括早餐和午餐，雖然推出割喉價吸引本地客，但面對黑暴和疫情的雙重夾擊，最終仍難逃結業命運。

早於前年4月，該酒店已於市場招標放售。據了解，新樂酒店今年2月時，已獲准買家出價約19億元洽購，平均樓面呎價1.75萬元，準買家考慮多個重建方案，包括打造成「醫生大廈」。

立法會旅遊界議員姚思榮表示，酒店業持續不景氣，由去年暴亂起生意大跌一半，疫情後旅客絕跡，單靠本地客收入不足，不少酒店或賓館捱不住，也有老闆因看不到前景，意興闌珊之下而賣盤，目前仍然能夠經營下去，只有集團式大酒店、賓館和較小型的酒店，每月也蝕本經營。

酒店 疫情 香港

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