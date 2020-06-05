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京東今起招股 「618」上市兼大促「貓狗拼」三國殺

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
阿里巴巴早一步去年港股上市，京東接棒618港股登板，市場更傳聞拚多多後浪來襲，將會是「貓狗拼」三國殺。取自上游新聞
阿里巴巴早一步去年港股上市，京東接棒618港股登板，市場更傳聞拚多多後浪來襲，將會是「貓狗拼」三國殺。取自上游新聞

大陸最大的B2C 電商平台京東（JD.com）赴港二次上市，將籌資30億美元，8日起認購， 11日定價，預計18日在港交所掛牌，正式交易。備受矚目的是，「618」是京東主場，比美阿里「雙11」的大陸年中購物節，京東上市日大促，意在向資本市場秀肌肉，以獲得更多的估值。也讓消費大戰，延燒向資本市場。

京東618港股二次上市，外界關注，京東創辦人劉強東身家將漲超人民幣1000億元。

據京東在港交所提交招股書中顯示，京東最新持股中，劉強東持股4.485億股普通股，占股15.1%，投票權為78.4%。

由於今年以來京東股價更是暴漲逾23%，市值淨增121億美元，按劉強東持股計算，身家淨增37.24億美元，折合289億港元。而胡潤百富榜調查，截至今年第1季劉強東身家人民幣950億元，因此再累加京東股價上漲，劉強東目前身家將超逾人民幣1000億元。

除了劉強東鍍金，京東上市更值得期待的是「618」消費電商大戰。

阿里巴巴早一步去年港股上市，京東接棒618港股登板，貓狗（企業吉祥物：阿里天貓、京東Joy狗）大戰可期，不過，市場更傳聞拚多多後浪來襲，將會是「貓狗拼」三國殺。

市場傳聞拼多多已於6月3日向港交所提交上市相關申請，預計將於6月底通過聆訊，7月中上旬將正式在港交所掛牌交易。

雖然拼多多表示，公司現金儲備充裕，暫無二次上市計畫。不過，華商報報導，因為港交所上市委員會全力推進中概股回港二次上市，因此為拚多多等所有的中概股在港上市提速開綠燈。2018年7月赴美上市27日的拼多多，也將成至今最年輕回港二次上市的中概股。

曾經3億人都在買的拼多多，在2020年變成了6億人都在買。各界關注，即將來臨的618大促，後浪拼多多，跟前浪阿裏、京東，消費拚戰預期將鬧熱滾滾。

京東活動週期拉長到一個月，每一天都有針對性促銷活動。還結盟快手用直播造勢。阿里天貓則變客場為主場，將雙11的服務、物流、技術平移到618。至於拼多多， 618不出意外祭出百億補貼，各方蓄勢待發。

今年618除了阿里天貓、京東、拼多多等電商巨頭外，抖音、快手也以不同方式加入戰局，刀光劍影彌漫。

京東赴港二次上市，將籌資30億美元，8日起認購， 11日定價，，預計18日在港交所掛牌，正式交易。取自上游新聞
京東赴港二次上市，將籌資30億美元，8日起認購， 11日定價，，預計18日在港交所掛牌，正式交易。取自上游新聞
「618」年中購物節，比美「雙11」。取自上游新聞
「618」年中購物節，比美「雙11」。取自上游新聞

拼多多 劉強東 電商

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