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宏和財報雙降 上交所關切
經營之神王永慶長子王文洋出走台塑自創宏仁集團，旗下獨步研發超薄「電子布」技術的宏和科技，昨（4）日首次公布A股主板上市後第一份年報，不過，宏和科技也因此收到上交所關於年報的監管問詢函，要求提示風險。
由於上市首年業績營收、淨利潤雙降，上交所點名宏和科技核心產品收入下降，供應商和客戶集中度高，產能過剩等三大疑點引發關注，除要求補充披露業績增速持續下滑的主要原因，並要求對是否可能繼續影響公司未來業績提示風險。
宏和科技是宏仁集團總裁王文洋旗下第二家A股上市企業，首家A股上市的宏昌電子，是A股唯一一家電子級環氧樹脂公司，蘋果的代工大廠。
去年7月登板上交所的宏和電子，則是超薄電子布的龍頭廠，陸媒報導，宏和科技在材料領域，就相當台積電在晶片領域一樣，這也是宏和科技主板上市，而非在科創板登板的原因。
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