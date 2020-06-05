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湖北自貿區攻跨境電商零售
大陸商務部加大對湖北疫後經濟重振，昨（4）日宣布在湖北自貿區先行先試跨境電商零售進口新業態，落腳武漢、襄陽、宜昌試點。商務部同時推進重點外資專案落地，點名吸引台灣高端製造業、現代服務業等產業投資。
商務部發布《關於支持湖北自由貿易試驗區加快發展若干措施的通知》24條措施， 商務部新聞發言人高峰指出，新規主要包括建立健全外商投資促進、投資服務、投資保護等工作機制，支援湖北自貿區結合發展定位先行先試。
高峰表示，湖北自貿區將建立健全外商投資服務體系，編制外商投資指引，併推進重點外資專案落地。其中，在武漢片區、襄陽片區積極開展供應鏈創新與應用試點，完善新一代資訊技術、高端裝備製造、新能源汽車等戰略性新興產業供應鏈體系等。
由於台資企業在湖北是僅次於港資的第二大外資，新規點名，積極吸引台灣高端製造業、現代服務業等產業投資。在湖北自貿區大力推動數位商務新模式新業態發展，探索建立反向定制(C2M)產業基地，鼓勵先進製造業和現代服務業深度融合，助力中小企業數位化轉型。
同時商務部表示利用雙邊經貿合作機制和中國國際進口博覽會、中國-北歐經貿合作論壇等展會、論壇平台，發揮駐外經商機構作用，支持湖北自貿試驗區開展國際採購、投資促進、人文交流及開放合作相關工作。
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