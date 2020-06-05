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商界大亨擺攤史／馬雲賣花 柳傳志兜售電子表

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導
阿里巴巴創辦人馬雲。（本報系資料庫）
阿里巴巴創辦人馬雲。（本報系資料庫）

大陸瘋「地攤經濟」，就連商界大老們的「擺攤史」也被挖出來當範本，為創業的首個跳板。阿里巴巴創辦人馬雲曾背麻袋賣鮮花、聯想集團創始人柳傳志曾在中關村叫賣電子表、娃哈哈董事長宗慶後曾蹬三輪車賣冰棒。

鳳凰財經報導，1994年，馬雲第一次創業成立海博翻譯社，第一個月收入人民幣700元，房租為人民幣2,000元，為了維持運營，馬雲背著一個大麻袋去義烏批貨，擺地攤賣些小禮品、鮮花、衣服，用這些錢才能養活翻譯社三年，才開始收支平衡。

這是馬雲的第一次創業，之後他因擺地攤帶來的靈感啟發，創辦淘寶、阿里巴巴集團，讓大家在網上購物消費，造就阿里巴巴成為今日市值超過5,800億美元的大陸電商龍頭。

聯想創始人柳傳志。（本報系資料庫）
聯想創始人柳傳志。（本報系資料庫）

另一位商界傳奇柳傳志，在1984年創立聯想第一年，位在北京中關村中科院計算所不到20平公尺的小平房內，當時他40歲，坐在板凳上看大家搬桌子、掃地，擔心月底發不出薪水，就與同事在中關村擺地攤，像無頭蒼蠅一樣叫賣冰箱、電子表甚至運動褲，門口卻高掛「中國科學院計算技術研究所新技術發展公司」的招牌。

如今聯想則成為全球最大個人電腦品牌，揚名海外。

大陸「國民飲料」娃哈哈創辦人宗慶後，則在42歲才開始創業，他帶領兩名老師，靠借來的人民幣14萬元，去接手一家連年虧損的校辦工廠。創業初期的條件十分艱苦，借來的14萬元，也不敢全部用完，只用幾萬元，簡單地粉刷一下牆壁，買了幾張辦公桌椅，就開張營業。

宗慶後從貸款人民幣14萬元、靠三輪車代銷汽水及冰棒開始，到成為「2012年大陸首富」，目前仍活躍於大陸飲料商圈。他曾說，艱苦生活，磨練意志，能吃得起苦，同時也練好的身體。為重新創業，打下雄厚的基礎。

在疫情後，大陸出現一批破產倒閉的企業工廠，導致失業人口劇增。而擺地攤具有創業門檻低、風險低、商品價格低的特點，有望拓寬就業渠道。但能從中創造多少經濟價值、誕生多少個富豪的背後打上一個大問號。

創業 人民幣

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