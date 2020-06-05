聽新聞
test
0:00 / 0:00

李克強推地攤經濟站上浪頭

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

疫情導致大陸經濟衰退，為了救失業、脫貧，政策方針從大眾創業到全民擺地攤，「地攤經濟」因大陸總理李克強一句話被推上浪頭，已有27個城市包括上海、成都、杭州等宣布鼓勵發展地攤經濟。

受疫情衝擊，大陸第1季GDP創下1992年發布GDP資料以來的最差紀錄。官方稱，今年2月到4月的失業率約6%。但中泰證券首席經濟師李迅雷團隊在4月報告稱，大陸實際失業率為20%，新增失業人數超過7,000萬人。

中新經緯客戶端報導，李克強近日考察山東煙台時說，「地攤經濟、小店經濟是就業崗位的重要來源，是人間的煙火，和高大上一樣，是大陸的生機。」地攤經濟因此爆紅，相關微博話題閱讀量超過6億。

截至目前，上海、成都、濟南、杭州、青島等27地紛紛鼓勵發展地攤經濟。首屆上海夜生活節將於6月6日啟動，打造具有時尚潮、國際化的夜上海新形象，並支持特色小店擺攤經營。濟南將釋放地攤經濟，培育夜間經濟主題街區、舉辦夜間經濟特色活動、促進消費轉型升級，增加就業崗位。浙江、江蘇南京、四川等多地也鬆綁地攤管制。

「地攤經濟」被官方美化成就業的「蓄水池」，城市活力的象徵，恢復城市經濟的示範。究竟地攤經濟能帶動多少就業？東北財經大學中國戰略與政策研究中心主任周天勇曾指出，大陸約有1億人非正式就業，若放開「地攤經濟」、農貿市場、小商品市場、早市等，至少可提供5,000萬個就業崗位。

騰訊網報導，據「2019中國小店經濟溫度圖譜」，網商銀行和支付寶的分析顯示，大陸小店數量約為1億，包含網店、街邊小店、路邊小攤等，帶動3億人口就業。顯然，「地攤經濟」早已成為地方經濟發展的支撐點。

在大陸擺地攤從過街老鼠變成當紅炸子雞，往日驅趕攤販的城管，轉為支持擺攤，更傳出有地方城管，主動打電話叫商販擺攤，讓人難以置信。不過，網友也感嘆，「世事無常，從萬眾創業到全民地攤，也就五、六年罷了。」、「多年造了這麼多房子商鋪，現在叫人去擺地攤。唉！」。

上海 失業

延伸閱讀

大陸夜市垃圾滿地 忙壞清潔人員

超狂！地攤經濟概念股飆 這家老闆8天身家增72億

李克強推「地攤經濟」 城管頓時慈眉善目邀攤販擺攤

李克強赴山東煙台視察 大讚「地攤經濟」

相關新聞

商界大亨擺攤史／馬雲賣花 柳傳志兜售電子表

大陸瘋「地攤經濟」，就連商界大老們的「擺攤史」也被挖出來當範本，為創業的首個跳板。阿里巴巴創辦人馬雲曾背麻袋賣鮮花、聯想...

34家中央企業 投資湖北逾3千億

國務院國資委與湖北省委省政府3日召開中央企業助力湖北疫後重振發展視頻會。34家中央企業與湖北簽約72個項目，投資總額32...

川渝共建改革開放高地

重慶市商務委員會、四川省商務廳共建內陸改革開放高地戰略合作協議3日在重慶簽署。四川省商務廳廳長劉欣表示，四川、重慶在改革...

北京消費季 122億元雙券拚經濟

以「品味消費，京范兒（FUN）生活」為主題的北京消費季將於6月6日啟動，持續至10月8日。期間，北京市將採取22億元（人...

廈門台灣特聘專家制度 再升級

致力打造台灣人才登陸第一家園的廈門市，近期將全新升級台灣特聘專家（才）制度：台灣人才來廈門創業發展，可獲得最高150萬元...

廣交會網上舉辦 雲推介20多場

廣交會新聞中心表示，第127屆廣交會將於6月15日至24日在網上舉辦。廣交會開幕前，中國對外貿易中心將舉辦20多場全球「...

會展復甦訊號 廈門台交會下月登場

廈門市會議展覽事務局4日透露，2020廈門工業博覽會暨第24屆海峽兩岸機械電子商品交易會，將於7月9日至12日將在廈門國...

深圳房貸違約增多 房市現隱憂

深圳房市出現隱憂，房貸斷頭和抵押貸款逾期浮現，雖然斷頭潮尚未到來，但一些銀行已經開始警惕小微企業貸款潛在的逾期風險。

李克強推地攤經濟站上浪頭

疫情導致大陸經濟衰退，為了救失業、脫貧，政策方針從大眾創業到全民擺地攤，「地攤經濟」因大陸總理李克強一句話被推上浪頭，已...

湖北自貿區攻跨境電商零售

大陸商務部加大對湖北疫後經濟重振，昨（4）日宣布在湖北自貿區先行先試跨境電商零售進口新業態，落腳武漢、襄陽、宜昌試點。商...

宏和財報雙降 上交所關切

經營之神王永慶長子王文洋出走台塑自創宏仁集團，旗下獨步研發超薄「電子布」技術的宏和科技，昨（4）日首次公布A股主板上市後...

暴漲22倍！歐洲瘋買大陸自行車 訂單排到1個月後

大陸外貿訂單出現報復性成長，首見大單為自行車業。阿里巴巴旗下跨境電商平台速賣通數據顯示，5月歐洲市場自行車銷售額暴漲，其...

熱門新聞

化解美國「禁飛令」？ 中國大陸宣布調整國際客運航班安排

天津夫妻結婚30多年嚴行「AA制」 連雞蛋都做標記網友傻眼

中共解放軍兩「攻台部隊」 同日演練登陸、航渡

香港立法會通過國歌法 違者恐面臨3年刑責

泛民抗議聲下 港國歌法41贊成1反對三讀通過

川普為何怒掀中美民航戰 美媒揭內幕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。