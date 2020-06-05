李克強推地攤經濟站上浪頭

疫情導致大陸經濟衰退，為了救失業、脫貧，政策方針從大眾創業到全民擺地攤，「地攤經濟」因大陸總理李克強一句話被推上浪頭，已有27個城市包括上海、成都、杭州等宣布鼓勵發展地攤經濟。

受疫情衝擊，大陸第1季GDP創下1992年發布GDP資料以來的最差紀錄。官方稱，今年2月到4月的失業率約6%。但中泰證券首席經濟師李迅雷團隊在4月報告稱，大陸實際失業率為20%，新增失業人數超過7,000萬人。

中新經緯客戶端報導，李克強近日考察山東煙台時說，「地攤經濟、小店經濟是就業崗位的重要來源，是人間的煙火，和高大上一樣，是大陸的生機。」地攤經濟因此爆紅，相關微博話題閱讀量超過6億。

截至目前，上海、成都、濟南、杭州、青島等27地紛紛鼓勵發展地攤經濟。首屆上海夜生活節將於6月6日啟動，打造具有時尚潮、國際化的夜上海新形象，並支持特色小店擺攤經營。濟南將釋放地攤經濟，培育夜間經濟主題街區、舉辦夜間經濟特色活動、促進消費轉型升級，增加就業崗位。浙江、江蘇南京、四川等多地也鬆綁地攤管制。

「地攤經濟」被官方美化成就業的「蓄水池」，城市活力的象徵，恢復城市經濟的示範。究竟地攤經濟能帶動多少就業？東北財經大學中國戰略與政策研究中心主任周天勇曾指出，大陸約有1億人非正式就業，若放開「地攤經濟」、農貿市場、小商品市場、早市等，至少可提供5,000萬個就業崗位。

騰訊網報導，據「2019中國小店經濟溫度圖譜」，網商銀行和支付寶的分析顯示，大陸小店數量約為1億，包含網店、街邊小店、路邊小攤等，帶動3億人口就業。顯然，「地攤經濟」早已成為地方經濟發展的支撐點。

在大陸擺地攤從過街老鼠變成當紅炸子雞，往日驅趕攤販的城管，轉為支持擺攤，更傳出有地方城管，主動打電話叫商販擺攤，讓人難以置信。不過，網友也感嘆，「世事無常，從萬眾創業到全民地攤，也就五、六年罷了。」、「多年造了這麼多房子商鋪，現在叫人去擺地攤。唉！」。