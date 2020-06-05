北京消費季 122億元雙券拚經濟

以「品味消費，京范兒（FUN）生活」為主題的北京消費季將於6月6日啟動，持續至10月8日。期間，北京市將採取22億元（人民幣，下同）政企專券聯發和100億元平台萬券齊發的模式，激發消費熱情，惠及全城市民。

中新社報導，北京市商務局局長閆立剛3日表示，新冠肺炎疫情對北京消費市場造成了較大衝擊。為降低疫情影響，北京市自3月起持續開展防疫保供網上行促消費活動，並在五一假期推出促進消費工作若干措施，使得北京市重點零售餐飲企業在5天假期累計銷售額恢復至去年同期水平的90%以上。

他指出，當前中國疫情防控取得重大戰略成果，北京市將於6月6日啟動以「品味消費，京范兒（FUN）生活」為主題的北京消費季，至十一黃金周後結束，開展京彩、京券、京品、京韵、京味、京炫六大板塊活動，覆蓋餐飲、購物、文化、旅遊、休閒、娛樂、教育、體育、健身、出行十大領域，涉及400餘項重點活動。

他特別提到，北京消費季重點板塊之一的「京券板塊」，將採取22億元政企專券聯發、100億元平台萬券齊發的模式，激發市民消費熱情。

他說，總價值122億元的北京市消費券包括面向在京消費者發放的專項消費券，智能產品消費券，以及面向城鄉低保、特困和低收入家庭等困難群體，社區工作者、一線醫務人員等特定群體的特定消費券。

此外，為支持湖北經濟社會加速重啟，閆立剛稱，北京消費季將舉辦「湖北周」活動，並在王府井百貨大樓等地設置湖北特產專賣區，促進湖北商品尤其是扶貧產品的銷售。