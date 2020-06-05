川渝共建改革開放高地

重慶市商務委員會、四川省商務廳共建內陸改革開放高地戰略合作協議3日在重慶簽署。四川省商務廳廳長劉欣表示，四川、重慶在改革協同、開放協同、產業協同、市場協同、民生協同等方面具有非常廣闊的合作空間。

中新社報導，2019年，成渝地區貨物進出口之和超1.2萬億元（人民幣，下同），僅次於京津冀、長三角和粵港澳大灣區三大城市群，具有中國內陸地區最大的開放型經濟體量。兩地常住人口超1.1億人、社會消費品零售總額近3萬億元，具有中國西部最大的消費市場容量。

2020年初，中央財經委員會第六次會議提出推動成渝地區雙城經濟圈建設。此次合作亦是落實推動之舉。

根據前述戰略合作協議，雙方將共建川渝自貿試驗區協同開放示範區，共同推動國家賦予更大改革自主權，推動鐵路運單物權化、「鐵路+」多式聯運「一單制」等各類改革創新舉措和差別化試點集中落實、率先突破和系統集成，在更大範圍內複製推廣自由貿易試驗區改革試點經驗，打造「極核牽引、圈層支撐、毗鄰拓展」的具有國際重要影響力的內陸特殊經濟功能區。

雙方還將協同建設「一帶一路」進出口商品集散中心，把成渝地區建設成為立足中國西部、輻射「一帶一路」沿線國家的人流、物流、資金流和信息流匯聚的商品集散中心。

當日一並簽署的重慶市商務委員會、四川省商務廳共建川渝自貿試驗區協同開放示範區工作方案也明確多項探索任務。如，共建中歐班列（成渝）一體化組織運營機制，探索建立定價協商合作聯盟或股份合作，創建中歐班列樞紐建設示範工程；探索建立跨境服務貿易負面清單；開展二手車出口業務試點等。

重慶市商務委主任張智奎表示，推動成渝地區雙城經濟圈建設，把四川和重慶更加緊密地聯系在一起。雙方要在健全機制上實現「同心同力」；在共謀發展上實現「同圖同步」；在政策支撐上實現「同標同權」；在項目落地上實現「同為同效」。