34家中央企業 投資湖北逾3千億

國務院國資委與湖北省委省政府3日召開中央企業助力湖北疫後重振發展視頻會。34家中央企業與湖北簽約72個項目，投資總額3277.25億元（人民幣，下同）。

本次簽約項目中，投資額在10億元以上的項目48個。其中，100億元以上的項目9個，50億元至100億元項目11個，10億元至50億元的項目28個。簽約項目主要集中在新能源、生態環保、智能製造、信息技術、醫藥健康、產城融合、基礎設施建設等領域。

中新社報導，當前，湖北恢復重振按下快進鍵，市場活躍度正穩步回升，全省工業企業的復工電力指數達到90%。 中國石油化工集團有限公司黨組書記、董事長張玉卓表示，湖北是中國石化所屬企業最密集、產業鏈最齊全、發展潛力最大的省份之一。當前，湖北按下了經濟社會發展的重啟鍵、快進鍵，將積極投身湖北疫後重振發展，在湖北投資200多億元，推動產業基礎高級化、產業鏈現代化。

國家能源投資集團有限責任公司黨組書記、董事長王祥喜表示，將加強與湖北上下游企業、科研院所合作，加快工程、物資、裝備、服務等項目採購進度，助力產業鏈、供應鏈穩定；繼續加大貧困縣農產品採購力度，組織好「抗疫穩崗擴就業」招聘。

目前，97家中央企業中，已有56家中央企業與湖北省簽訂戰略合作框架協議，近80家中央企業在湖北投資項目。自2016年以來，中央企業與湖北省共簽訂項目合作協議623個，投資總額逾萬億元，為湖北經濟社會發展發揮了重要支撐引領作用。