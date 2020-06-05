深圳房貸違約增多 房市現隱憂

深圳房市出現隱憂，房貸斷頭和抵押貸款逾期浮現，雖然斷頭潮尚未到來，但一些銀行已經開始警惕小微企業貸款潛在的逾期風險。

第一財經報導，一些銀行客戶經理好幾年都不曾遇到的抵押貸款逾期業務，以及斷頭業務開始出現，報導引述銀行經理張敏稱，中型企業一般預留二、三個月現金，小工廠老闆基本是一有錢就投入生產，她的客戶在深圳經營40、50人規模的模具廠，春節過後也沒太在意疫情衝擊，只預留一個月現金，誰知道上游大客戶4月底減半訂單，客戶撐不過來，已經辦理貸款展延。

張敏指出，以前銀行面臨企業抵押貸款逾期多半是企業間的經濟糾紛，現在不少源自產業鏈傳導。

另外，深圳的銀行人士透露，抵押貸款違約有比去年同期增加，多是公司倒閉失去供房收入，以前每月大概只幾個客戶斷頭，現在每月大概十幾個客戶，但是導致拋售房屋的客戶不多，大多是綜合情況辦理延長貸款期限或是轉抵押款。

多位銀行界人士指出，抵押貸款逾期、個人房貸斷頭現象慢慢開始增加，雖然斷頭潮尚未到來，主要是深圳房市抗跌性強，但一些銀行已經開始警惕小微企業貸款潛在的逾期風險，對小微企業貸款審查更加嚴格。

在結構性失衡狀況下，深圳房市成交量目前已從新冠疫情谷底逐漸上揚，二手住宅均價今年4月漲到每平方公尺人民幣6萬多元，並持續上行，5月更是量價齊漲，有些人不滿足抵押貸款，改嘗試信用貸款來「分一杯羹」，但這也讓信貸違約的陰影開始浮現。