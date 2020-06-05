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會展復甦訊號 廈門台交會下月登場
廈門市會議展覽事務局4日透露，2020廈門工業博覽會暨第24屆海峽兩岸機械電子商品交易會，將於7月9日至12日將在廈門國際會展中心舉行。
中新網報導，廈門工博會（台交會）是一年一度兩岸製造業的重要展會。本屆展會不僅是新冠肺炎疫情爆發以來，廈門舉辦的首個產業會展活動、首個涉台會展活動，也是首次進行市場化運作。
本屆台交會由中國機電產品進出口商會、中國機械工業聯合會、台灣電機電子工業同業公會和廈門市對台合作促進中心共同主辦。據主辦方介紹，今年展會將持續聚焦智慧製造，圍繞後疫情時代產業復甦與發展，攜手兩岸專業機構和知名企業，共謀共創產業合作商機，打造台海兩岸智慧製造合作高端交流平台。
廈門市會議展覽事務局相關人士指出，借由廈門工博會的啟幕，廈門會展業釋放出強勢復甦信號，迎來發展新機遇，也將為兩岸工業、製造業發展增添新動能。
由於疫情尚未結束，廈門工博會將聚焦在促進產業復甦和企業交流合作。至於海峽兩岸經貿論壇，將圍繞人工智慧等新基建相關議題，由專家學者、企業透過線上雲直播、線下活動討論疫情時代行業發展。
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