廣交會網上舉辦 雲推介20多場

廣交會新聞中心表示，第127屆廣交會將於6月15日至24日在網上舉辦。廣交會開幕前，中國對外貿易中心將舉辦20多場全球「雲推介」系列活動，幫助採購商適應網上舉辦的新變化。

中新社報導，6月2日，第127屆廣交會全球「雲推介」首場活動正式連線法國，來自巴黎、里昂、馬賽、波爾多等法國主要工商業城市的各商協會代表、採購商和企業家代表等50餘人通過視頻連線形式參加活動。

針對本屆廣交會網上舉辦的特點，中國對外貿易中心代表重點介紹廣交會平台整體功能，以「採購商廣交會之旅」為主題演示註册觀展、參與直播、及時溝通、預約洽談以及發布意向訂單等業務流程，並在線回答了採購商關注的展區展品設置及供採對接等問題。

中國對外貿易中心副主任徐兵表示，本屆廣交會充分運用數字技術打造全新線上貿易新平台，在雲端展示中外企業新產品，為中外企業創造新商機。第127屆廣交會搬上雲端，不僅讓全球消費者更加便捷地共享中國製造福利，還為境外企業和產品進入中國市場、開拓全球市場搭建一個全新的「賣全球買全球」的在線公共平台，將為全球貿易共贏發展注入新動能。

已連續15年參加廣交會的老採購商大衛．莫朗表示，他曾擔心第127屆廣交會可能會取消，得知改為網上舉辦後非常欣慰。他期待在本屆廣交會上物色到更多優質參展商。