聽新聞
test
0:00 / 0:00

廈門台灣特聘專家制度 再升級

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

致力打造台灣人才登陸第一家園的廈門市，近期將全新升級台灣特聘專家（才）制度：台灣人才來廈門創業發展，可獲得最高150萬元（人民幣，下同）的生活補貼和500萬元的創業資金扶持。　　

中新社報導，廈門市委人才辦日前在2020年廈門人才服務月啟動儀式上宣布活動。廈門台灣特聘專家（才）制度是大陸首個台灣高端人才評選計劃。官方統計數據顯示，目前廈門市共計評選台灣特聘專家、專才291名，其中專家137名、專才154名，截至去年扶持金額已達到7000萬元。　　

近年來，廈門依託兩岸人才服務驛站，打造台灣人才來廈門的「接待總站」；同時，依託啟達海峽雙創基地、海峽兩岸龍山文化創意產業園等機構，簽約策劃搭建兩岸人才服務驛站，提供諮詢服務、政策兌現、創業孵化、交流聯誼四大類10項服務。

廈門還同步開發線上學習平台，依託大陸一家職業發展主題社區開展線下兩岸人才交流活動，圍繞台灣人才從業較集中的文化創意、軟件信息等職業領域組建社區，集中開展職業成長、人才關愛、創業孵化等綜合服務，幫助台灣人才更好融入廈門。　

此外，廈門市依託中國海峽人才市場，為台灣人才定向推薦匹配崗位，建立了專業化、貼心式的台灣人才就業服務機制。

為挖掘孵化重點產業人才項目，廈門正組織開展第五屆清華校友創意創新創業大賽，目前已有12個台灣人才項目報名參賽，涉及5G、區塊鏈、先進製造、集成電路、健康醫療等多個重點產業領域。　　

日前，兩岸人才服務驛站、中國海峽人才市場閩南總部暨湖里區打造人力資源產業高地、華為（廈門）產業轉型升級人才培養基地等六個項目現場簽約，促進了兩岸人才交流合作。

廈門 台灣人 創業

延伸閱讀

後疫時代台商投資經營卡關 籲兩岸開放「綠色通道」

第24屆台交會將登場 廈門會展業釋復甦訊號

中共解放軍兩「攻台部隊」 同日演練登陸、航渡

廈門砸重金 台灣特聘專家制度將全新升級

相關新聞

商界大亨擺攤史／馬雲賣花 柳傳志兜售電子表

大陸瘋「地攤經濟」，就連商界大老們的「擺攤史」也被挖出來當範本，為創業的首個跳板。阿里巴巴創辦人馬雲曾背麻袋賣鮮花、聯想...

34家中央企業 投資湖北逾3千億

國務院國資委與湖北省委省政府3日召開中央企業助力湖北疫後重振發展視頻會。34家中央企業與湖北簽約72個項目，投資總額32...

川渝共建改革開放高地

重慶市商務委員會、四川省商務廳共建內陸改革開放高地戰略合作協議3日在重慶簽署。四川省商務廳廳長劉欣表示，四川、重慶在改革...

北京消費季 122億元雙券拚經濟

以「品味消費，京范兒（FUN）生活」為主題的北京消費季將於6月6日啟動，持續至10月8日。期間，北京市將採取22億元（人...

廈門台灣特聘專家制度 再升級

致力打造台灣人才登陸第一家園的廈門市，近期將全新升級台灣特聘專家（才）制度：台灣人才來廈門創業發展，可獲得最高150萬元...

廣交會網上舉辦 雲推介20多場

廣交會新聞中心表示，第127屆廣交會將於6月15日至24日在網上舉辦。廣交會開幕前，中國對外貿易中心將舉辦20多場全球「...

會展復甦訊號 廈門台交會下月登場

廈門市會議展覽事務局4日透露，2020廈門工業博覽會暨第24屆海峽兩岸機械電子商品交易會，將於7月9日至12日將在廈門國...

深圳房貸違約增多 房市現隱憂

深圳房市出現隱憂，房貸斷頭和抵押貸款逾期浮現，雖然斷頭潮尚未到來，但一些銀行已經開始警惕小微企業貸款潛在的逾期風險。

李克強推地攤經濟站上浪頭

疫情導致大陸經濟衰退，為了救失業、脫貧，政策方針從大眾創業到全民擺地攤，「地攤經濟」因大陸總理李克強一句話被推上浪頭，已...

湖北自貿區攻跨境電商零售

大陸商務部加大對湖北疫後經濟重振，昨（4）日宣布在湖北自貿區先行先試跨境電商零售進口新業態，落腳武漢、襄陽、宜昌試點。商...

宏和財報雙降 上交所關切

經營之神王永慶長子王文洋出走台塑自創宏仁集團，旗下獨步研發超薄「電子布」技術的宏和科技，昨（4）日首次公布A股主板上市後...

暴漲22倍！歐洲瘋買大陸自行車 訂單排到1個月後

大陸外貿訂單出現報復性成長，首見大單為自行車業。阿里巴巴旗下跨境電商平台速賣通數據顯示，5月歐洲市場自行車銷售額暴漲，其...

熱門新聞

化解美國「禁飛令」？ 中國大陸宣布調整國際客運航班安排

天津夫妻結婚30多年嚴行「AA制」 連雞蛋都做標記網友傻眼

中共解放軍兩「攻台部隊」 同日演練登陸、航渡

香港立法會通過國歌法 違者恐面臨3年刑責

泛民抗議聲下 港國歌法41贊成1反對三讀通過

川普為何怒掀中美民航戰 美媒揭內幕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。