廈門台灣特聘專家制度 再升級

致力打造台灣人才登陸第一家園的廈門市，近期將全新升級台灣特聘專家（才）制度：台灣人才來廈門創業發展，可獲得最高150萬元（人民幣，下同）的生活補貼和500萬元的創業資金扶持。

中新社報導，廈門市委人才辦日前在2020年廈門人才服務月啟動儀式上宣布活動。廈門台灣特聘專家（才）制度是大陸首個台灣高端人才評選計劃。官方統計數據顯示，目前廈門市共計評選台灣特聘專家、專才291名，其中專家137名、專才154名，截至去年扶持金額已達到7000萬元。

近年來，廈門依託兩岸人才服務驛站，打造台灣人才來廈門的「接待總站」；同時，依託啟達海峽雙創基地、海峽兩岸龍山文化創意產業園等機構，簽約策劃搭建兩岸人才服務驛站，提供諮詢服務、政策兌現、創業孵化、交流聯誼四大類10項服務。

廈門還同步開發線上學習平台，依託大陸一家職業發展主題社區開展線下兩岸人才交流活動，圍繞台灣人才從業較集中的文化創意、軟件信息等職業領域組建社區，集中開展職業成長、人才關愛、創業孵化等綜合服務，幫助台灣人才更好融入廈門。

此外，廈門市依託中國海峽人才市場，為台灣人才定向推薦匹配崗位，建立了專業化、貼心式的台灣人才就業服務機制。

為挖掘孵化重點產業人才項目，廈門正組織開展第五屆清華校友創意創新創業大賽，目前已有12個台灣人才項目報名參賽，涉及5G、區塊鏈、先進製造、集成電路、健康醫療等多個重點產業領域。

日前，兩岸人才服務驛站、中國海峽人才市場閩南總部暨湖里區打造人力資源產業高地、華為（廈門）產業轉型升級人才培養基地等六個項目現場簽約，促進了兩岸人才交流合作。