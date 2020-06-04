暴漲22倍！歐洲瘋買大陸自行車 訂單排到1個月後

大陸外貿訂單出現報復性成長，首見大單為自行車業。阿里巴巴旗下跨境電商平台速賣通數據顯示，5月歐洲市場自行車銷售額暴漲，其中，西班牙漲超過2200%，義大利上漲接近500%，英國也上漲約380%。

澎湃新聞報導，進入5月後，歐洲各國開始逐步解封，商店重新營業，學校也開始復課。但不少歐洲人仍然不敢乘坐公共交通出行，加之政府補貼自行車出行，所以歐洲自行車訂單短期出現暴增。

與自行車銷量同時上漲的還有電動自行車，電動車的特點是與自行車同樣可以代替公共交通出行，不過速度更快，售價也更高。

據了解，大陸因為具備從零部件到整車組裝的完整產業鏈，全球約七成自行車來自大陸出口生產。

工廠位於廣東惠州的薩瓦（SAVA）自行車有限公司負責人表示，該公司本來在波蘭的海外倉庫備有存貨，但4月訂單突然躍增30%，導致供不應求，現在訂單生產周期已經延長一倍以上。該公司八成以上的自行車都銷往海外市場，主流產品售價超過1,000美元，但仍然被搶購一空。

電動自行車商家聖米洛（Shengmilo）公司表示，公司5月訂單較4月上漲一倍，生產工人每天加班到12點，訂單仍然排到一個月之後。負責人表示，為了應對歐洲市場需求暴漲，公司最近不斷地招工，計畫將廠房面積和工人規模都提高一倍。並提供就業崗位，現在月薪人民幣5,000元招聘電動車生產工人。

除自行車、電動車外，電動滑板車作為另一種代步工具的海外訂單也呈上升態勢。據來自廣東深圳電動滑板車商家稱，從3月起，該公司的海外訂單月增幅超過30%，車架供應商現在每天24小時加班生產，仍然供不應求。

此外，疫情影響下，歐洲線下實體店鋪紛紛關門停業也是促使來自大陸線上訂單大漲的原因之一。

據大陸自行車協會稱，截至2019年，大陸自行車、電助力自行車和電動自行車，已累計出口超過10億輛，進入全球160多個國家和地區。