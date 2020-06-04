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「小明們」返台難 陸委會：曾與指揮中心開會提出方案

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
陸委會發言人邱垂正。記者呂佳蓉／攝影
陸委會發言人邱垂正。記者呂佳蓉／攝影

無我國國籍的陸配子女「小明們」至今仍無法返台，指揮中心日前曾表示，仍待陸委會等相關單位提出相關辦法，指揮中心才能評估與決議。今日陸委會發言人邱垂正表示，陸委會與指揮中心開會時曾經提出各種解決方案，但是如何解禁，涉及到國內外整體疫情專業評估與判斷，指揮中心會依照科學證據做整體考量與判斷。

「小明們」返台之路遙遙無期，各界關注「小明們」的受教權益，以及政府何時讓「小明們」返台。陸委會在疫情爆發前期曾以「小明的故事」為例，打算讓「小明們」回家。不過，遭到指揮中心否決，陳時中當時表示，「選非台灣國籍就要承擔」，宣布不具我國國籍者不可入境。

邱垂正今日在例行記者會上指出，疫情發生以來，陸委會非常關切「小明們」、陸生等返台問題。陸委會與疫情指揮中心開會時，曾經提出各種解決方案，但是如何解禁，涉及到國內外整體疫情專業評估與判斷。

邱垂正表示，行政院長蘇貞昌指示，國內疫情放寬，國境仍要嚴管，預計在6月7日國內大幅度解禁。對於大陸人士是不是要解禁予以放行，涉及到國內外整體疫情評估，國內疫情防控解封與恢復常態生活管理等等，指揮中心會依照科學證據做整體考量與判斷。

疫情指揮中心發言人莊人祥日前曾表示，各國的疫情透明度一直是開放的重點之一，但目前中國大陸的狀況一直不明朗。因此是否以個案或通案的方式讓「小明」來台，仍待陸委會等相關單位就陸配、陸籍子女的來台方式提出相關辦法，指揮中心才能就此進行評估和決議。

疫情 陸委會 邱垂正

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