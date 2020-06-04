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後疫時代台商投資經營卡關 籲兩岸開放「綠色通道」

聯合報 / 記者蔡敏姿／台北即時報導
受中美貿易戰、新冠肺炎疫情背景下，兩岸投資經營面臨「卡關」難題，有台商呼籲大陸對台商開放「綠色通道」，讓台商盡快回到工作崗位，恢復生產。圖／中新社
受中美貿易戰、新冠肺炎疫情背景下，兩岸投資經營面臨「卡關」難題，有台商呼籲大陸對台商開放「綠色通道」，讓台商盡快回到工作崗位，恢復生產。圖／中新社

受中美貿易戰、新冠肺炎疫情背景下，兩岸投資經營面臨「卡關」。有台商反應雖然疫情減緩，但赴陸仍需隔離14天加7天的居家觀察，隔離費用自理，公司台幹約十多位一起隔離成本劇增，而之前與陸方洽談合作的案子也被取消，呼籲大陸對台商開放「綠色通道」。

「人都過不去了，還談什麼兩岸投資合作」一名華南台商在陸深耕十多年，他表示，前兩月從上海回台灣，也是隔離及居家觀察21天，去大陸一樣要21天，加總42天，超過一個月公司「唱空城」，物流、幹部員工都卡關。

這位華南台商主要從事投資管理公司，他指出，公司手邊原本有三、四個投資合作案，但因為疫情都打水漂。公司第1季、第2季都是虧損，收入遽降，支出照常，如每月辦公室租金、員工薪水、水電費等。他說，已經有向台企聯反應過這問題，希望能開「台商綠色通道」，讓台商盡快回到工作崗位，恢復生產，但仍沒有下文。

澳門台商聯誼會長、豪門董事長簡廷在指出，之前中美貿易摩擦，台商訂單下滑約三成以上，外貿商首當其衝，加上疫情衝擊又讓訂單量縮，更加考驗台商的生存，整體局勢嚴峻複雜。就算有訂單，要輸往歐美海外，也需經過層層關卡，台商以出口為導向的工廠，面臨存活之際。

「希望兩岸政府能協助台商們回到工作崗位，迫在眉梢」簡廷在說，盼兩岸能對台商開放綠色通道，讓工廠恢復正常營運。

因疫情關係，約有三分之一以上的台協會長留在台灣，尚未返回大陸工作。此外，製造業台商完全沒有歐美訂單，原料進不來，商品無法出口，是這波疫情來襲後，台商最嚴重的困境。

另外，台青創業族群也是受災戶，一處廈門青創孵化單位，約有10至20位台青無法返回廈門工作，因為疫情未解，到當地的隔離費用昂貴，遲遲未能回到廈門工作。

期許兩岸未來產業合作發展，簡廷在呼籲，特別是在科技、生技、高端科研、民生產業等方面，兩岸攜手共融合作，藉由粵港澳大灣區、「一帶一路」等政策大旗，台資盼能參與前端的論壇、開發、研發等，加入第一線團隊，在技術、商業模式、市場推廣、人才招募等資源訊息共享。

台商 疫情

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