大陸夜市垃圾滿地，忙壞清潔人員
在大陸總理李克強表示「地攤經濟」是中國生機後，各城市「地攤經濟」的「煙火氣」愈燒愈旺，「夜市經濟」計畫陸續出籠，但因此造成的交通堵塞和衛生問題也浮出檯面。
在遼寧省大連市一處夜市開放後，攤商離開後，街道上留了一堆的塑膠袋和紙碗餐廚垃圾，大連市隨即通知整改暫停開放。
6月1日，大連市人民政府新聞辦公室官方帳號「大連發佈」消息稱，該市開展商業外展外擺活動領導小組辦公室下發「關於確定我市第一批商業外展外擺地段並加強管理的通知」（簡稱：「通知」）。
「通知」公佈了第一批商業外展外擺地段，包括37家商業綜合體、13條特色商業街/步行街、4個休閒廣場以及3個早夜市，還注明了各「外展外擺」地段名稱、外展區域、外展期限以及開閉展時間。
「通知」提出了九項要求。其中一項要求，各類商業經營者必須隨時清運垃圾，保持所經營區域衛生整潔，做到垃圾即產即清。不過現況是攤商忙著招呼生意，不僅沒有即時清運垃圾，連結束營業也未清掃周遭環境，導致垃圾橫陳。
許多市民擔心，「地攤經濟」長久以往將出現新的城市管理問題，衛生與交通將是首當其衝。
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