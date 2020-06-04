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大陸夜市垃圾滿地，忙壞清潔人員

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
大連市一處「地攤經濟」結束當天營業後，留下一堆垃圾，清潔人員忙著清掃街道。（澎湃）
大連市一處「地攤經濟」結束當天營業後，留下一堆垃圾，清潔人員忙著清掃街道。（澎湃）

在大陸總理李克強表示「地攤經濟」是中國生機後，各城市「地攤經濟」的「煙火氣」愈燒愈旺，「夜市經濟」計畫陸續出籠，但因此造成的交通堵塞和衛生問題也浮出檯面。

在遼寧省大連市一處夜市開放後，攤商離開後，街道上留了一堆的塑膠袋和紙碗餐廚垃圾，大連市隨即通知整改暫停開放。

6月1日，大連市人民政府新聞辦公室官方帳號「大連發佈」消息稱，該市開展商業外展外擺活動領導小組辦公室下發「關於確定我市第一批商業外展外擺地段並加強管理的通知」（簡稱：「通知」）。

「通知」公佈了第一批商業外展外擺地段，包括37家商業綜合體、13條特色商業街/步行街、4個休閒廣場以及3個早夜市，還注明了各「外展外擺」地段名稱、外展區域、外展期限以及開閉展時間。

「通知」提出了九項要求。其中一項要求，各類商業經營者必須隨時清運垃圾，保持所經營區域衛生整潔，做到垃圾即產即清。不過現況是攤商忙著招呼生意，不僅沒有即時清運垃圾，連結束營業也未清掃周遭環境，導致垃圾橫陳。

許多市民擔心，「地攤經濟」長久以往將出現新的城市管理問題，衛生與交通將是首當其衝。

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