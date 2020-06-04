大陸商務部稱 未出現外資撤離、產業鏈外移

針對全球產業鏈供應鏈在新冠肺炎疫情爆發後，將加速移出中國的說法，大陸商務部新聞發言人高峰4日回應稱，中國目前並沒有出現外資撤離、產業鏈供應鏈外遷。相反的，許多跨國公司正考慮在中國擴張產業鏈。

受疫情影響，全球產業鏈供應鏈格局正面臨調整。不少分析認為，出於維護自身產業鏈供應鏈安全考量，部分國家和跨國公司將會把產業鏈、供應鏈向區域或本國轉移，導致中國喪失目前在全球產業鏈供應鏈格局中的地位，甚至出現「去中國化」。

據中新社報導，對此，高峰4日在商務部記者會上表示，國際產業鏈供應鏈是在經濟全球化過程中企業長期選擇形成的，體現了全球各經濟體的優勢、分工與合作。

他指出，目前中國沒有出現外資撤離、產業鏈供應鏈外遷的情況。相反的，由於中國穩定的營商環境、較強的綜合競爭優勢、超大規模的市場優勢和內需潛力，許多跨國公司正考慮在中國擴張產業鏈。

高峰並稱，中國將堅定不移擴大對外開放，繼續放寬外資准入限制，擴大鼓勵外商投資範圍，推動國內產業鏈供應鏈「提質升級」，積極構建國內國際雙循環相互促進的新發展格局。