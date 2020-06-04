台資呷哺呷哺涉租賃合約糾紛 被法院追討近97萬元

近來愈來愈夯的「地攤經濟」不僅帶動庶民就業，還捧紅了五菱汽車的「擺攤神車」及多支概念股。五菱榮光的「地攤經濟正規主力軍」售貨車在各短視頻平台迅速走紅，一天接單量超上月整月，也帶動3日的五菱汽車股價一度漲超100%

2020-06-04 12:21