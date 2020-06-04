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台資呷哺呷哺涉租賃合約糾紛 被法院追討近97萬元

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
台資呷哺呷哺餐飲管理有限公司近日被法院列為被執行人，將追討人民幣22.73萬元（約新台幣96.7萬元）。照片／搜狐網
台資呷哺呷哺餐飲管理有限公司近日被法院列為被執行人，將追討人民幣22.73萬元（約新台幣96.7萬元）。照片／搜狐網

大陸執行信息公開網顯示，台資呷哺呷哺餐飲管理有限公司近日被列為被執行人，執行標的為人民幣22.73萬元（約新台幣96.7萬元）。截至發稿，呷哺呷哺今（4）日股價，盤中下跌0.56%至港幣8.79元。

澎湃新聞報導，據了解，呷哺呷哺被列為被執行人的原因，為天津科誠房地產開發有限公司與呷哺呷哺餐飲管理有限公司的相關租賃合約糾紛。執行法院為天津市津南區人民法院，案號為(2020)津0112執1624號。

公開信息顯示，呷哺呷哺在大陸開設超千家直營餐廳，由北至南覆蓋大陸19個省份、118個城市以及三個直轄市，是十大火鍋品牌及大陸餐飲百強企業之一，並在香港上市。

天眼查數據顯示，呷哺呷哺餐飲管理有限公司成立於2008年9月，註冊資本人民幣5,500萬，法定代表人為劉冠緯，經營範圍包括餐飲服務，加工火鍋底料、火鍋原料，銷售食品，餐飲管理服務及咨詢，農副產品採購等。天眼查股東信息顯示，該公司由呷哺呷哺餐飲管理(香港)控股有限公司全資持股。

台資呷哺呷哺餐飲管理有限公司近日被法院列為被執行人，將追討人民幣22.73萬元（約新台幣96.7萬元）。照片／中國執行信息公開網
台資呷哺呷哺餐飲管理有限公司近日被法院列為被執行人，將追討人民幣22.73萬元（約新台幣96.7萬元）。照片／中國執行信息公開網

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