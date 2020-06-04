川普為何怒掀中美民航戰 美媒揭內幕

中美關係因新冠疫情及港版國安法等爭端跌入低谷，如今中美角力再起波瀾、爆發民航戰，兩國互相禁飛對方的航空公司，美國總統川普還為此發出措詞強硬的聲明，美方反應為何如此強烈，華爾街日報揭發內幕指出，是美國完全禁飛大陸，但大陸卻有4航企飛美，引發川普不滿。

報導指出，事件起源於新冠疫情先前蔓延，一些美國航空公司今年早些時候暫停了飛往中國大陸的航班，至本月尋求恢復對中國大陸的服務，但未獲中方批准。

但與此同時，目前中國大陸仍有四家航空公司執飛中美定期客運航班，包括中國國際航空、南方航空、廈門航空、和東方航空。

美方因此認為不公平，因此川普才威脅說，將從本月稍後開始，禁止大陸的航空公司的航班往返美國。

華爾街日報分析指出，這次航空公司問題觸及了川普政府對華政策的一個核心原則，那就是兩國關係需要對等，而川普認為中美關係已經向有利於中國大陸的方向傾斜。

正是這種思維下，兩國政府都驅逐了對方國家的記者，川普政府上周還指出，正在審查在美上市的中國大陸公司。

美國政府一名高級官員3日表示，儘管對航空公司的制裁不會對旅行產生多大實際影響，因為大多數航班的運力都很低；但這一威脅顯示，川普政府在與中國大陸打交道時注重對等原則。

這位官員說：「如果他們繼續升級緊張局勢，我們也會跟進。」

今年年初時，美國和中國大陸的航空公司每周有325個航班往返於兩國之間，1月下旬，隨著新冠病毒開始傳播，川普政府對去過中國大陸的外國公民，實施了旅行限制，但沒有停止兩國之間的航班。

到2月中旬時，中美兩國之間每周只有約20個航班，全部由中國大陸的航空公司運營。

與此同時，中國大陸在3月對境內航空公司，和飛往中國大陸的外國航空公司的國際服務設定了限制。

美國交通運輸部認為，這些限制實際上將美國航空公司拒之門外。

目前，美國航空公司正慢慢開始擴大國際航班營運規模，達美航空曾申請從6月1日開始恢復飛往大陸的航班，但計劃已因監管方面的困局而被推遲。

達美航空表示，如果獲得政府部門批准，希望6月下半月開始營運從底特律和西雅圖經首爾飛往上海的航班。

美國聯合大陸已表示，如果監管機構批准，該公司將於6月15日重啟三條大路航線。

達美航空3日表示支持美國政府的相關行動，美國聯合大陸則指出期待在監管問題得到解決後恢復航班。