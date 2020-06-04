超狂！地攤經濟概念股飆 這家老闆8天身家增72億

中國大陸總理李克強力挺「地攤經濟」，激勵大陸百貨巨頭茂業商業今（4）日連四日飆漲停，股價一周累計漲逾41%，市值增長近人民幣25億元。持有茂業商業68.44%股權的實際控制人黃茂如，在八個交易日內身家增加約人民幣17億元（約新台幣72億元）。

新浪財經報導，茂業商業地處成都，主要經營百貨超市，其參股的內蒙古維多利超市連鎖有限公司擁有大量場地攤位可用於租賃，加上「地攤經濟」近來受到追捧，茂業商業股價因此大漲。

茂業商業的前身是成商集團，2005年，黃茂如創建的茂業集團通過收購股權的方式，入主成商集團，實現借殼上市。

2019年，茂業營收人民幣122.34億元，年降6.65%；獲利人民幣12.59億元，年漲4.56%。受疫情影響，茂業商業2020年第1季業績大降，營收下降77.55%至人民幣7.62億元，獲利下降至77.43%至人民幣7612萬元。

值得注意的是，茂業商業的實控人黃茂如與其妻子均為貝里斯（Belize）國籍，該國籍在A股市場極為罕見。

2004年，黃茂如以30億元財富成為當時的深圳首富。胡潤2020全球富豪榜顯示，黃茂如夫婦以200億元財富排在全球第958位。如今，黃茂如已經扶持兒子打理茂業商業的生意。