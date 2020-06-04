「擺攤神車」火了 五菱汽車：單日接單量超整月

近來愈來愈夯的「地攤經濟」不僅帶動庶民就業，還捧紅了五菱汽車的「擺攤神車」及多支概念股。五菱榮光的「地攤經濟正規主力軍」售貨車在各短視頻平台迅速走紅，一天接單量超上月整月，也帶動3日的五菱汽車股價一度漲超100%；「地攤經濟」概念股也一路飆紅。

新京報報導，五菱專用車公眾號2日發布文章「五菱翼開啟售貨車——地攤經濟的正規主力軍！」藉著「地攤經濟」的熱度，炒火了五菱汽車的「擺攤神車」銷量。文中稱，這款榮光翼開啟售貨車車廂全開啟，能多角度多方位多視角展示貨品，機動性強，且持有駕駛證C照即可駕駛。

據中證網報導，五菱汽車證券部相關負責人表示，該款車售價約為5萬6800元人民幣（約7980美元），「5月剛剛推出，公司還沒怎麼宣傳。上個月賣了300多台，但今天銷售公司的電話被打爆了，今天一天的接單量估計超過了上個月整月的銷售量。」

新京報報導，3日股市，廣百股份、小商品城、銀都股份、茂業商業等「地攤經濟」概念股票連續封漲停板，其中廣百股份已四天四板。

據了解，廣百股份位於廣州市，主要為家電、超市和電商等零售業態提供商品倉儲和配送等物流服務。百大集團集百貨業、酒店業、旅遊業等為一體，公司門店擁有3000多平方米的地攤集市。茂業商業位於成都市，主要經營百貨超市，該公司擁有大量場地、攤位用於租賃。小商品城為全球最大的小商品集散地。銀都股份西廚設備產品可以用於炸烤食品。