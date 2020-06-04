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聯想楊元慶︰手機業務以盈利優先 已申請766件5G專利

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
聯想集團董事長楊元慶。（中新社）
聯想集團董事長楊元慶。（中新社）

聯想集團董事長楊元慶3日表示，聯想把手機業務盈利改善放在第一優先級，而不是把擴張放在第一優先級上；聯想已經申請了5G標準核心專利766件。

騰訊新聞報導，他在騰訊新聞話題訪談欄目「Q問」中指出，移動業務聚焦在能夠盈利的市場，過去兩三年主要是在北美和拉美，此外，公司的移動業務也開始進入到高階的市場，包括發布了可折疊手機，最近又發布了5G手機Motorola Edge / Edge +，這些都對盈利改善有幫助。

楊元慶表示，聯想在5G領域做了多年投資，公司在行業內率先發布了5G PC，5G手機；在專利類別，公司已經申請了5G標準核心專利766件，僅2019玊2020財年一年，就加上256件。

此外，公司還在2018年9月組建了聯想雲網融合事業部，主要以5G O-RAN（開放無線架構），NFV（網絡功能虛擬化）以及邊緣雲等領域作為深耕，並在近兩年在2019至2020財年，聯想雲網融合業務營業額已超過人民幣10億。

他強調，過去這幾年，許多人無論是善意還是惡意，說聯想錯過了這個風口，錯過了那個風口，其實面對這樣那樣的風口，楊元慶一直堅定地認為，不需要跟隨誰，聯想應該做的，是把握自己的長項、能力，把握時代變化的脈搏，開闢一條適合聯想的獨特路徑。

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