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這件事做得不好 國際航班飛中國大陸將被暫停
如果防疫做不好，飛往中國大陸的國際客運航班也將熔斷，中國大陸民航局4日在官網發布，自8日起實施航班獎勵和熔斷措施通知，其中航空公司同一航線航班，入境後核酸檢測結果為陽性的旅客人數達到5個，暫停該公司該航線運行1周。
通知指出，達到10個，暫停該公司該航線運行4周，「熔斷」的航班量不得調整用於其他航線，「熔斷」期結束後，航空公司方可恢復每週1班航班計畫。
在獎勵措施方面，通知表示，航空公司同一航線航班，入境後核酸檢測結果為陽性的旅客人數連續3周為零，可在航線經營許可規定的航班量範圍內增加每週1班，最多達到每週2班。
在风险可控并具备接收保障能力的前提下，可适度增加部分具备条件国家的航班增幅。
包括中共民航局、外交部、國家衛健委、海關總署、移民局等共同建立專班機制，以入境航班落地後旅客核酸檢測結果為依據，對航班實施熔斷和獎勵措施。
通知自發布之日起生效，民航局2020年3月26日發佈的「關於疫情防控期間繼續調減國際客運航班量的通知」（民航發[2020]12號）同時失效。
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