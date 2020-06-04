校企改革出新方案 紫光集團引入兩江產業集團三分股權

紫光集團旗下上市公司紫光股份和紫光國微發布公告，收到間接控股股東紫光集團有限公司通知，紫光集團擬增資擴股方式與相關方簽署「合作框架協議」，引入重慶兩江新區管委會指定的兩江產業集團或關聯方，最終有三家企業將分別各持有紫光集團三分之一的股權。

天眼查信息顯示，目前紫光集團由大陸清華大學旗下清華控股有限公司持股51%，北京健坤投資集團有限公司（簡稱「健坤投資」）持股49%。

上海財聯社報導，2019年校企改革進程均呈現提速狀態，根據高校所屬企業體制改革的政策要求，浙大網新、眾合科技、山大華特等一批有校企背景上市公司實控權相繼發生變動，並以股份轉讓為主要特徵。

而與此前清華系中同方股份、啟迪控股、辰安科技等校企的改革方案不同，此次清華控股未出售紫光集團股份。

根據協議，清華控股和健坤投資，擬引入重慶兩江新區管委會指定的兩江產業集團或關聯方對紫光集團進行增資擴股。

最終，清華控股、健坤投資、兩江產業集團或關聯方，三方各持有紫光集團三分之一股權。

兩江產業集團是經重慶市政府批准設立的兩江新區管委會全資持有的大型國有企業，是兩江新區戰略性新興製造業和戰略性新興服務業主要的投資、運營和管理平臺，註冊資本人民幣100億元，現在總資產人民幣718億元，淨資產人民幣581億元。

作為大陸最大校企，紫光集團校企改革進程受關注，而在三分股權之後，控制權歸屬目前尚不明確，公告表示，關於紫光集團實際控制權，將在後續正式交易文件，按國家法律法規要求另行約定。

值得一提的是，紫光集團此前曾多次推出校企改革方案，先後擬向分別向蘇州高新和海南聯合轉讓所持有的紫光集團30%、6%股權，未果後再擬向深投控轉讓紫光集團36%股權，不過還是未能實現。

值得注意的是，關於重慶市與紫光集團的合作由來已久，業內分析人士表示，引入戰略投資人，將大幅度增強紫光集團的資金實力，降低資產負債率。

2019年紫光集團總資產為人民幣2977.62億元，淨利潤人民幣14.3億元，有息債務總額為人民幣1693.23億元，占總負債的比例達到77.41%。

其中，一年以內到期有息債務金額為人民幣851.03億元，占比50.26%，一年以上到期有息債務金額為人民幣842.21億元，占比49.74%。