快訊

已3.5萬人繳回駕照 首批高齡換照大限將至

校企改革出新方案 紫光集團引入兩江產業集團三分股權

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
圖/界面新聞
圖/界面新聞

紫光集團旗下上市公司紫光股份和紫光國微發布公告，收到間接控股股東紫光集團有限公司通知，紫光集團擬增資擴股方式與相關方簽署「合作框架協議」，引入重慶兩江新區管委會指定的兩江產業集團或關聯方，最終有三家企業將分別各持有紫光集團三分之一的股權。

天眼查信息顯示，目前紫光集團由大陸清華大學旗下清華控股有限公司持股51%，北京健坤投資集團有限公司（簡稱「健坤投資」）持股49%。

上海財聯社報導，2019年校企改革進程均呈現提速狀態，根據高校所屬企業體制改革的政策要求，浙大網新、眾合科技、山大華特等一批有校企背景上市公司實控權相繼發生變動，並以股份轉讓為主要特徵。

而與此前清華系中同方股份、啟迪控股、辰安科技等校企的改革方案不同，此次清華控股未出售紫光集團股份。

根據協議，清華控股和健坤投資，擬引入重慶兩江新區管委會指定的兩江產業集團或關聯方對紫光集團進行增資擴股。

最終，清華控股、健坤投資、兩江產業集團或關聯方，三方各持有紫光集團三分之一股權。

兩江產業集團是經重慶市政府批准設立的兩江新區管委會全資持有的大型國有企業，是兩江新區戰略性新興製造業和戰略性新興服務業主要的投資、運營和管理平臺，註冊資本人民幣100億元，現在總資產人民幣718億元，淨資產人民幣581億元。

作為大陸最大校企，紫光集團校企改革進程受關注，而在三分股權之後，控制權歸屬目前尚不明確，公告表示，關於紫光集團實際控制權，將在後續正式交易文件，按國家法律法規要求另行約定。

值得一提的是，紫光集團此前曾多次推出校企改革方案，先後擬向分別向蘇州高新和海南聯合轉讓所持有的紫光集團30%、6%股權，未果後再擬向深投控轉讓紫光集團36%股權，不過還是未能實現。

值得注意的是，關於重慶市與紫光集團的合作由來已久，業內分析人士表示，引入戰略投資人，將大幅度增強紫光集團的資金實力，降低資產負債率。

2019年紫光集團總資產為人民幣2977.62億元，淨利潤人民幣14.3億元，有息債務總額為人民幣1693.23億元，占總負債的比例達到77.41%。

其中，一年以內到期有息債務金額為人民幣851.03億元，占比50.26%，一年以上到期有息債務金額為人民幣842.21億元，占比49.74%。

人民幣 債務 上市公司

延伸閱讀

屏東恆春鎮長涉賄選 縣府派許重慶代理

小米成立重慶小米消費金融有限公司 布局全新金融服務

住戶車位停汽機車挨罰敗訴 法院：社區規約具約束力

紫光前進杭州 研發5G晶片

相關新聞

這件事做得不好 國際航班飛中國大陸將被暫停

如果防疫做不好，飛往大陸的國際客運航班也將熔斷，大陸民航局4日在官網發布，自8日起實施航班獎勵和熔斷措施通知，其中航空公...

校企改革出新方案 紫光集團引入兩江產業集團三分股權

紫光集團旗下上市公司紫光股份和紫光國微發布公告，收到間接控股股東紫光集團有限公司通知，紫光集團擬增資擴股方式與相關方簽署...

休克療法 治好熔噴布亂象

口罩重要原料熔噴布，近日在中國的價格崩盤。在中國政府的強力監管之下，熔噴布價格從暴漲走向暴跌。曾經最高賣到每噸45萬（人民幣，下同）的熔噴布，在「休克療法」後，跌到最低2000元

中國新能源車市 德大眾汽車加碼

兩天時間內，連續與中國大陸兩家公司簽署戰略協議，德國大眾汽車集團釋放強烈信號，加碼中國大陸新能源汽車市場。

繼健康碼後 浙江再推企業碼

新冠肺炎疫情下，浙江繼首創「健康碼」後，再度率先開展聚焦企業精準服務的「企業碼」應用試點，並已於全省推廣。

結售匯便利4舉措 深圳先試

中國人民銀行深圳中心支行、大陸國家外匯管理局深圳市分局2日披露，深圳即將在經常項下率先開展四項先行先試創新舉措，包括貨物...

全球供應鏈布局 「大陸地位不削弱」

全球貿易正因疫情遭受巨大衝擊。不僅貿易總量大幅縮水，產業鏈供應鏈布局也面臨深度調整。大陸學者認為，中國大陸在國際分工格局...

洋山特殊保稅區 2035拚國際10大中心

上海自貿區臨港新片區2日發布「洋山特殊綜合保稅區產業發展和空間布局規劃」和「關於促進洋山特殊綜合保稅區對外開放與創新發展...

浙江創業台青 初嘗電商直播主

浙江杭州日前舉辦首屆台灣青年電商直播體驗營活動，來自該省各地各行各業的30名台青參與交流體驗。在近距離感受網路直播運營和...

陸5G手機 預估年底降至1200元

中國大陸5G商用近一年之際，5G手機價格門檻已降至1500元（人民幣，下同）至1600元，業內人士預計年底前將降至120...

大陸房產復甦 扶持政策頻度降

5月份中國大陸多地樓市數據出現企穩回升跡象，房地產扶持政策推出的頻度也明顯下滑。據中原地產研究中心統計，5月份，中國大陸...

陸投資東協 1至4月增43.3%

大陸商務部3日公布的數據顯示，1-4月中國大陸對外非金融類直接投資2350.8億元人民幣，同比增長0.7%，而一季度為下...

熱門新聞

龐培歐公開與王丹等六四參與者合照 支持陸民主運動

夫妻結婚30年超嚴AA制曝光 網友看傻眼：是合租吧

兩岸開戰基隆首被攻擊？ 林右昌：中共對台圖謀從未停止

反送中首例！20歲學生暴動罪不成立 當庭釋放

繼美蘇歐之後 大陸預計7、8月執行首次火星探測任務

中共解放軍兩「攻台部隊」 同日演練登陸、航渡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。