休克療法 治好熔噴布亂象

口罩重要原料熔噴布，近日在中國的價格崩盤。在中國政府的強力監管之下，熔噴布價格從暴漲走向暴跌。曾經最高賣到每噸45萬（人民幣，下同）的熔噴布，在「休克療法」後，跌到最低2000元。

中國青年報報導，過去兩個多月，42歲的江蘇揚中人張強（化名）感覺像在「走鋼絲」，這一切都源於他捲入的熔噴布生意。

「機器一響，黃金萬兩。」在過去的幾個月，熔噴布就成了這樣一個一本萬利的生意。雖然國家三令五申，對涉疫防護物資違法犯罪「零容忍」，但仍有人鋌而走險。4月16日，揚中市政府發布公告，全市所有熔噴布生產經營企業全面停產整頓，這被業內稱為「休克療法」。

熔噴布隨之從暴漲走向暴跌，連用於生產熔噴布的機器也無人接手，甚至淪為廢鐵。

價格飆 一天一個樣

據報導，2月初，揚中市西來橋鎮就陸續有人開始買機器做熔噴布。緊接著，越來越多的人加入，「那時候不管原料還是機器全部都要搶，哪怕帶現金到工廠去，也等不到現貨。」張強說。

張強原是一家保險公司的職員，看到利益的他開始追逐著這股熱潮，辭職加入生產熔噴布的大軍。3月底，他守在張家港一家熔噴布機器生產的廠裡，整整五天四夜，終於搶到兩台機器，「好像中了六合彩一樣」。張強說，想要做熔噴布生意，不僅要買機器，還要租廠房，因為運行機器需要很大的電壓，還要準備好模具、熔噴布原料聚丙烯、滾筒、加熱包等。

而熔噴布的市場裡，價格是「一天一個樣」，「一噸熔噴布2月初價格是20多萬，相比於正常市場價翻了十幾倍，到我們做的時候價格到了每噸40多萬。」

報導說，正常情況下，一個月1萬左右可以租到面積很可觀的廠房。但熔噴布市場火爆導致廠房需求量激增，到後來發展到按機器算錢，一台機器每天租金2500元。到後期是一房難求，根本找不到可以租用的廠房。

揚中市場監管局公布的信息顯示，截至4月10日，揚中登記註冊的涉及熔噴布生產、銷售的企業為867戶，個體工商戶300餘家，由於大量規模以下企業和個體經營戶的存在，揚中熔噴布的實際產能難以統計，據估算日產能約70噸左右。

原料缺 砸錢搶不停

「大家買材料都非常瘋狂。」當地從事原料生意的劉洋（化名）說，兩個完全不認識的陌生人，只要通過朋友圈知道對方有貨，就會直接加好友。「有人在不知對方底細的情況下，加了好友就直接一次性轉帳十幾萬元，再通知時間地點拿貨。」

「布生產出來絕對不愁賣不出去，24小時內就會有二道販子來收，有時候在廠裡，同一時間會有六、七個二道販子來談價格。」張強說。

不僅有人倒賣熔噴布，還有人倒賣原料，模具、二手機器。張強的朋友組建了一個五人團隊來倒賣模具，分工合作，最後賣了80多套模具。「我也在朋友圈轉發信息，最後也賣了兩套模具。我只是做了個仲介，打打電話就賺了2.8萬。」

據報導，揚中市市長張德軍表示，熔噴布行業在安全管理、生態環保等方面問題叢生，熔噴布市場出現嚴重的泡沫，風險集聚累加。4月3日，在前期小規模摸底排查的基礎上，揚中市市場監督管理局牽頭組織了10個專項執法小組，開展拉網式排查，分別深入全市各鎮街區熔噴布製造企業進行熔噴布行業規範化整治工作。6天後，揚中市召開了熔噴布行業規範整治推進會，並向488家熔噴布生產經營單位發放告知書。

市場雜…官方祭規範

4月10日，揚中市應急管理局通過抽籤的形式，隨機選取了當日的檢查對象，對熔噴布行業進行抽查。4月14日，揚中市再次召開熔噴布行業規範整治推進會。

4月15日，揚中在全市範圍內實行熔噴布行業「休克療法」：熔噴布生產企業、個體工商戶一律停產整頓，直至產品符合相關質量標準、生產環境設施滿足安全環保要求，再經審批方可重新開工，對經審查無法整頓到位或不具備生產經營條件的，堅決予以關停、取締。

如今，在揚中的大街小巷裡，隨處可見寫著「理性投資熔噴布」、「勸君莫為市場狂，理性投資不能忘」的宣傳橫幅。

張強接到通知後，也全面停產整頓了，接著，他就賣掉了機器。

報導說，目前，揚中市在長江一橋、長江二橋、長江三橋以及泰州大橋處設立了卡口。有30萬人口的揚中是長江中的一座島，進出揚中必須經過這幾座大橋。

據卡口民警趙峰表示，從4月10日晚上6時半起，他們便在橋頭檢查過往車輛，如果其中載有熔噴布，就送到市場監督管理局去檢驗。4月16日，揚中市長江二橋查處了一輛被用來運送熔噴布的救護車。

「因為是外地牌照，被攔下來檢查，一下就露餡了。」趙峰說，「現在每天我們要查200輛車左右，第一天查到了10輛左右，之後逐漸減少，現在幾乎沒有了。」

金雞母變賠錢貨 投資客淪韭菜

生產口罩剛開始是暴利行業，但現在卻可能淪為賠錢貨，主要是後期投資的賠錢，前期賺的錢到後期追加投資，於是連本帶利全賠進去。

新浪財經報導，口罩價格暴跌主要是產能增加太快。疫情前全中國口罩日產能2000萬片，3月就迅速增加到日產能2億片，口罩廠高達5萬家。實際上可能還要高一些，因為很多散戶小廠沒有統計進去。

很多口罩企業在4月都還賺錢。4月前生產普通一次性口罩賺了很多錢，一片口罩只能賺幾毛錢（人民幣，下同），一天賺幾萬，口罩企業還嫌少，不如生產KN95口罩利潤高，50%的利潤率，成本不到3元，出廠賣7至8元。

於是前期在普通口罩上賺錢多了，4月就開始上KN95生產線。疫情前，一台KN95口罩機20萬，疫情開始後最高爆炒到200萬一台，而且是現款期貨，4月初200萬訂的口罩機，5月初才到廠，再加上組裝調試幾天，KN95價格已經從7至8元降到1元多。口罩機也從200萬暴跌到20至30萬。再加上還要囤熔噴布（左圖，取材自微博）等原材料100多萬。口罩、原料、機器三個暴跌，暴跌趨勢基本和熔噴布價格一致。

中國現在最便宜的熔噴布口罩，出廠價只要0.13元，相較2月疫情期間最便宜的熔噴布口罩也要3元，短短三個月暴跌96%，而這些便宜的口罩很多只能在電商上賣，因為很多無法達到合格標準，正規通路沒賣。現在達不到合格標準的口罩基本賣不掉、沒人要，這也是散戶小廠生產投資最多的品種。

瘋狂過後，商品總會回歸到它的價值附近。分析稱，不要隨便跟風，不要去投機。尤其是投機人們都看到的熱門行業。當你看不清這個行業誰是韭菜的時候，自己可能就是待割的韭菜。