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全球供應鏈布局 「大陸地位不削弱」

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

全球貿易正因疫情遭受巨大衝擊。不僅貿易總量大幅縮水，產業鏈供應鏈布局也面臨深度調整。大陸學者認為，中國大陸在國際分工格局中的地位不會因疫情削弱，反而會得到強化；與中國「脫鉤」無法實現。

中新社報導，因疫情導致商品、服務和人員自由流動受阻，全球經濟與貿易正陷入罕見困境。雪上加霜的是，美國等國為自身產業鏈供應鏈安全考慮，開始加緊推動本國企業回流，這進一步加劇全球產業鏈供應鏈面臨的困境。

有分析人士認為，未來全球供應鏈布局可能出現兩種趨勢：一方面，某些經濟體將更加重視自身供應鏈的完整性和自主可控性，導致供應鏈區域化集聚；另一方面，跨國公司為分散風險，會更加重視對供應鏈實施多元化布局。

一些供應鏈的調整已經開始。據外媒報導，從座椅皮革到儀表板顯示芯片的汽車供應鏈中，已有59%的貿易在區域內進行。但部分行業供應鏈出現調整，並不意味著中國大陸將在全球產業鏈供應鏈格局中地位不保。

聯合國工業發展組織中國投資促進辦事處首席代表武雅斌受訪時稱，在此情況下，要想將製造或採購完全轉移到中國境外，形成獨立於中國的供應鏈難度很大。

他指出，從中長期來看，一國對全球投資者吸引力的決定性因素有二，一是營商環境，二是該國在全球產業鏈供應鏈價值鏈中所處的地位。中國在這兩方面的優勢並沒有被疫情改變，反而有所強化。因此，外企有可能在中國以外設立補充生產製造基地以分散風險，但不會撤出中國。

實際上，近年來不少外企之所以在中國投資，主要是看重中國龐大的市場。中國社科院世界經濟與政治研究所副研究員馬濤稱，中國作為亞太地區產業鏈中的供應鏈中心，會愈來愈深刻體會到國際秩序和市場格局變化所帶來的衝擊和不確定性。

武雅斌也提醒說，中國大陸眼下當務之急在於「補鏈」「穩鏈」「強鏈」，即加固供應鏈薄弱環節，穩定產業鏈，提升在全球價值鏈中的地位。為實現這一目標，可考慮與亞洲主要經濟體合作實施產業升級計畫，如設立中日韓產業合作基金，鼓勵國外新材料、新工藝與中國產能優勢相結合等。

疫情

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