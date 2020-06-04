結售匯便利4舉措 深圳先試

中國人民銀行深圳中心支行、大陸國家外匯管理局深圳市分局2日披露，深圳即將在經常項下率先開展四項先行先試創新舉措，包括貨物貿易項下的結售匯便利、中資機構駐海外員工薪酬結匯的便利、海外高層次人才跨境匯款便利、到深圳工作外籍人士子女國際學校學費結匯便利等，相關措施已獲國家外匯管理局同意。

新華社報導，具體措施包括：一是貨物貿易項下，支持符合條件的銀行憑交易電子信息，為跨境電商和外貿綜合服務等新業態市場主體提供結售匯及相關資金收付服務。該項措施可以較好地解決新業態「小額、高頻、電子化」交易中結算成本高、收款周期長等「痛點」。

二是在深圳市全面推廣中資機構駐海外員工薪酬結匯的便利化試點。該試點幫助大陸國內企業「走出去」，解決了企業外派員工的薪酬結算的實際需求。企業駐外員工可通過手機銀行或電子銀行實現全線上辦理薪酬結匯業務。

三是對深圳市政府引進的海外高層次人才、外國高端人才，其配偶或子女為外籍人士或在境外長期生活的，便利其辦理贍家款項下跨境匯款。該項舉措簡化單證要求，縮短業務時間。

四是對到深圳工作的外籍人士，便利其為隨行子女代辦境內就讀國際學校學費結匯。

中國人民銀行深圳中心支行、大陸國家外匯管理局深圳分局經常項目管理部門負責人表示，率先推出的若干創新措施具有現階段需求迫切、可操作性強、風險可控等特點，有助於金融支持穩企業保就業。大陸國家外匯管理局深圳市分局將繼續推進全面開放新格局下貿易便利化，為企業對外貿易、個人用匯等經常項目跨境交易活動提供安全、高效的結算便利，支持經濟有序開放和健康發展。