聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸投資東協 1至4月增43.3%
大陸商務部3日公布的數據顯示，1-4月中國大陸對外非金融類直接投資2350.8億元人民幣，同比增長0.7%，而一季度為下降0.6%。其中，中國大陸對東盟（台灣稱為東協）非金融類直接投資達39.4億美元，同比增幅高達43.3%，是同期中國大陸對「一帶一路」沿線53個國家投資額增速的三倍以上。
據中新社報導，分行業看，1-4月中國大陸對外投資主要流向租賃和商務服務業、批發和零售業、製造業等領域。其中，批發和零售業增速最快，達96%；科學研究和技術服務業增速也高達69.6%。
一般建築、工業建設、水利建設類項目對外新簽合同額增長較快。其中，一般建築類新簽合同額143.2億美元，同比增長44.8%；工業建設類新簽合同額31.2億美元，同比增長30.5%；水利建設類新簽合同額24億美元，同比增長83.2%。對外承包新簽大項目也在增長。
據大陸官方數據，1-4月，新簽合同額在5000萬美元以上的項目有230個，合計538億美元，占新簽合同總額的82.2%。其中上億美元項目140個，較上年增加9個。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言