陸投資東協 1至4月增43.3%

大陸商務部3日公布的數據顯示，1-4月中國大陸對外非金融類直接投資2350.8億元人民幣，同比增長0.7%，而一季度為下降0.6%。其中，中國大陸對東盟（台灣稱為東協）非金融類直接投資達39.4億美元，同比增幅高達43.3%，是同期中國大陸對「一帶一路」沿線53個國家投資額增速的三倍以上。

據中新社報導，分行業看，1-4月中國大陸對外投資主要流向租賃和商務服務業、批發和零售業、製造業等領域。其中，批發和零售業增速最快，達96%；科學研究和技術服務業增速也高達69.6%。

一般建築、工業建設、水利建設類項目對外新簽合同額增長較快。其中，一般建築類新簽合同額143.2億美元，同比增長44.8%；工業建設類新簽合同額31.2億美元，同比增長30.5%；水利建設類新簽合同額24億美元，同比增長83.2%。對外承包新簽大項目也在增長。

據大陸官方數據，1-4月，新簽合同額在5000萬美元以上的項目有230個，合計538億美元，占新簽合同總額的82.2%。其中上億美元項目140個，較上年增加9個。