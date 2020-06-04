大陸預售房採預告登記 防一房二賣

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
中國大陸對預售商品房全面開展預告登記，防止「一房二賣」。圖為福建福州，一處開發建設中的房地產樓盤。（中新社資料圖片）
中國大陸對預售商品房全面開展預告登記，防止「一房二賣」。圖為福建福州，一處開發建設中的房地產樓盤。（中新社資料圖片）

中國大陸對預售商品房全面開展預告登記，同時積極推進存量房預告登記。大陸自然資源部、國家稅務總局、中國銀保監會日前聯合推出「關於協同推進『互聯網+不動產登記』方便企業和群眾辦事的意見」。意見要求，年底前大陸地級及以上城市和具備條件的縣市全面實施「互聯網+不動產登記」，所有市縣力爭實現「一窗受理、並行辦理」全覆蓋，一般登記和抵押登記辦理時間將全部壓縮至5個工作日以內。

值得注意的是，此番意見提出，落實預告登記制度，率先實現網上辦理，積極向房地產開發企業、房屋經紀機構延伸登記端口。

中新社報導，大陸自然資源部自然資源確權登記局副局長趙燕2日在北京表示，預告登記是「物權法」規定的重要制度，是保護購房人合法權益、防止「一房二賣」、防範交易風險的法定手段。預告登記可以對抗第三人，預告登記後，未經預告登記權利人同意，處分該不動產的，不發生物權效力。

趙燕解釋說，在預售商品房交易實踐中，小業主處於弱勢，從購房到辦理登記領取證書，往往需要3年左右的時間，如果開發商不配合，時間可能更長甚至無法領取證書。民眾全款購買的預售商品房被「一房二賣」、再次抵押，民眾的合法權益嚴重受損，這樣的案例很多。全面實施預告登記制度，可以有效防止此類情況發生。

意見同時提出，指導銀行業金融機構依據預告登記結果審批貸款，預售商品房未辦理預告登記和抵押預告登記的，不得審批發放貸款。

很多地方對此已進行了積極探索。如：江蘇省90%以上地區開展了預購商品房預告登記、抵押預告登記業務，50%以上地區開展了存量房轉移預告登記業務。

房地產 北京

延伸閱讀

涉猥褻兒童 新城控股集團前老董「勞動模範」被撤

宜進出售台南舊廠不動產 處分利益1.6億元將入袋

醫療保健股 潛力十足

不動產跨境聯貸 銀行搶進

相關新聞

港府：絕不實施外匯管制 美國商會近3成考慮撤資

港府財政司長陳茂波說，對香港的聯繫匯率制度有充足信心，香港絕對不會實施外匯管制。而在香港的美國商會三日發表會員調查，六成...

深圳大改革 訂個人破產法

大陸首次立法的個人破產制度要來了！根據深圳市人大常委會披露的「深圳經濟特區個人破產條例（徵求意見稿）」，明訂單獨或共同對...

中國新能源車市 德大眾汽車加碼

兩天時間內，連續與中國大陸兩家公司簽署戰略協議，德國大眾汽車集團釋放強烈信號，加碼中國大陸新能源汽車市場。

繼健康碼後 浙江再推企業碼

新冠肺炎疫情下，浙江繼首創「健康碼」後，再度率先開展聚焦企業精準服務的「企業碼」應用試點，並已於全省推廣。

結售匯便利4舉措 深圳先試

中國人民銀行深圳中心支行、大陸國家外匯管理局深圳市分局2日披露，深圳即將在經常項下率先開展四項先行先試創新舉措，包括貨物...

全球供應鏈布局 「大陸地位不削弱」

全球貿易正因疫情遭受巨大衝擊。不僅貿易總量大幅縮水，產業鏈供應鏈布局也面臨深度調整。大陸學者認為，中國大陸在國際分工格局...

洋山特殊保稅區 2035拚國際10大中心

上海自貿區臨港新片區2日發布「洋山特殊綜合保稅區產業發展和空間布局規劃」和「關於促進洋山特殊綜合保稅區對外開放與創新發展...

浙江創業台青 初嘗電商直播主

浙江杭州日前舉辦首屆台灣青年電商直播體驗營活動，來自該省各地各行各業的30名台青參與交流體驗。在近距離感受網路直播運營和...

陸5G手機 預估年底降至1200元

中國大陸5G商用近一年之際，5G手機價格門檻已降至1500元（人民幣，下同）至1600元，業內人士預計年底前將降至120...

大陸房產復甦 扶持政策頻度降

5月份中國大陸多地樓市數據出現企穩回升跡象，房地產扶持政策推出的頻度也明顯下滑。據中原地產研究中心統計，5月份，中國大陸...

陸投資東協 1至4月增43.3%

大陸商務部3日公布的數據顯示，1-4月中國大陸對外非金融類直接投資2350.8億元人民幣，同比增長0.7%，而一季度為下...

大陸預售房採預告登記 防一房二賣

中國大陸對預售商品房全面開展預告登記，同時積極推進存量房預告登記。大陸自然資源部、國家稅務總局、中國銀保監會日前聯合推出...

熱門新聞

小心！詆毀、汙蔑中醫藥 未來在北京恐面臨刑責

夫妻結婚30年超嚴AA制曝光 網友看傻眼：是合租吧

兩岸開戰基隆首被攻擊？ 林右昌：中共對台圖謀從未停止

繼美蘇歐之後 大陸預計7、8月執行首次火星探測任務

反送中首例！20歲學生暴動罪不成立 當庭釋放

龐培歐公開與王丹等六四參與者合照 支持陸民主運動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。