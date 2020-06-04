大陸預售房採預告登記 防一房二賣

中國大陸對預售商品房全面開展預告登記，同時積極推進存量房預告登記。大陸自然資源部、國家稅務總局、中國銀保監會日前聯合推出「關於協同推進『互聯網+不動產登記』方便企業和群眾辦事的意見」。意見要求，年底前大陸地級及以上城市和具備條件的縣市全面實施「互聯網+不動產登記」，所有市縣力爭實現「一窗受理、並行辦理」全覆蓋，一般登記和抵押登記辦理時間將全部壓縮至5個工作日以內。

值得注意的是，此番意見提出，落實預告登記制度，率先實現網上辦理，積極向房地產開發企業、房屋經紀機構延伸登記端口。

中新社報導，大陸自然資源部自然資源確權登記局副局長趙燕2日在北京表示，預告登記是「物權法」規定的重要制度，是保護購房人合法權益、防止「一房二賣」、防範交易風險的法定手段。預告登記可以對抗第三人，預告登記後，未經預告登記權利人同意，處分該不動產的，不發生物權效力。

趙燕解釋說，在預售商品房交易實踐中，小業主處於弱勢，從購房到辦理登記領取證書，往往需要3年左右的時間，如果開發商不配合，時間可能更長甚至無法領取證書。民眾全款購買的預售商品房被「一房二賣」、再次抵押，民眾的合法權益嚴重受損，這樣的案例很多。全面實施預告登記制度，可以有效防止此類情況發生。

意見同時提出，指導銀行業金融機構依據預告登記結果審批貸款，預售商品房未辦理預告登記和抵押預告登記的，不得審批發放貸款。

很多地方對此已進行了積極探索。如：江蘇省90%以上地區開展了預購商品房預告登記、抵押預告登記業務，50%以上地區開展了存量房轉移預告登記業務。