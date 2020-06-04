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大陸房產復甦 扶持政策頻度降

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

5月份中國大陸多地樓市數據出現企穩回升跡象，房地產扶持政策推出的頻度也明顯下滑。據中原地產研究中心統計，5月份，中國大陸各地房地產相關政策推出35次，大多是針對人才的購房優惠政策和公積金政策，扶持政策推出的頻度明顯下降。

中新社報導，今年1-4月份，大陸各地房地產相關政策累計推出238次，平均每月接近60次。前5個月合計，房地產相關政策推出次數比2019年同期上漲33%。

平安證券研究所地產首席研究員楊侃也注意到這種情況。他指出，疫情發生以來，各地在供應端推出了一系列延緩土地出讓金繳納及降低預售條件等扶持政策，不過，需求端涉及「限購、限貸」等調控放鬆的政策均被撤回。

楊侃指出，近期大陸房地產扶持政策推出的頻率明顯下降。整體來看，政策基調依舊從嚴，尤其是在短期樓市、地市復甦的情形下，政策邊際改善空間有限。

中原地產首席分析師張大偉指出，面對疫情，全球各國大都選擇「放水救市」。中國大陸各地也推出了一系列「救企業」的房地產相關政策，不過，降低首付等需求側政策基本被叫停，鬆綁限購的政策也大都被撤回。目前，已有超過12個城市在調控政策推出後又被迅速撤回。調控主基調並沒有明顯鬆動。

中國大陸多地樓市企穩是扶持政策出台頻率下降的重要原因。據中指研究院統計，5月份，重點城市商品住宅成交規模持續向好，單月同比實現今年以來首次轉正，環比增長約20%。

貝殼研究院5月份的市場月報也顯示，18個重點城市二手房市場5月成交量接近去年3月最高水平；新房市場方面，重點城市新房成交量雖同比持續下滑，但降幅相對上月有所收窄，同時受優質地塊大量拍出的影響，部分一線城市土地成交樓面價環比增幅較大，市場仍有一定的上行空間。

房地產 疫情

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