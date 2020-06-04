浙江創業台青 初嘗電商直播主

浙江杭州日前舉辦首屆台灣青年電商直播體驗營活動，來自該省各地各行各業的30名台青參與交流體驗。在近距離感受網路直播運營和它在浙江的發展後，不少台青認為，直播電商的發展，將給要來大陸創業就業的台灣青年，以及正在轉型升級的台灣企業帶來新的機遇。

30位台青第一次當主播。如何在3分鐘內，把台灣的茶葉推銷出去？「大家好，我是will，很高興大家來到我的直播間……，這是來自台灣梨山的烏龍茶，現在只要一分錢……。」活動現場，台青們認真聽課參與，並分享體驗心得。在直播體驗環節，這些來自各行各業在杭州的台青各顯神通，他們有一個共同目標，把貨賣出去。

這次電商直播體驗營活動，為台青安排了實操理論、案例分析、直播觀摩、復盤推演等環節。來到現場向台青講解的，有知名直播學院創始人、杭州青年創業達人，以及抖音編導運營負責人等，他們系統地向台青講解了電商直播實務操作，並帶領他們進行直播現場觀摩。

大陸近期公布支持台企應對疫情、復工復產和投資發展的11條對台措施，杭州作為大陸數字經濟和電商直播第一城，杭州市台商協會結合實際，組織各類電商活動，重點引導在杭州台青、台企拓展內銷市場，加強台企業交流合作，支援和幫助在杭台青、台企適應「互聯網+」發展和消費升級趨勢，借助電商平台，開展市場行銷推廣。

來大陸創業超過10年的杭州台商協會常務理事、百欣商業地產總經理竇永平，對電商直播行業的興起，感觸頗深。他說：「杭州乃至浙江逐漸成為一個互聯網創業、電商創業、網紅經濟創業的重要地區，就我從事的房地產行業來講，近年來在杭州的一些重點寫字樓當中，網紅電商機構的租賃、購買比例明顯增多，這對於台灣青年來大陸創新創業，帶來了新一波的機遇。」