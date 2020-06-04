中國新能源車市 德大眾汽車加碼

兩天時間內，連續與中國大陸兩家公司簽署戰略協議，德國大眾汽車集團釋放強烈信號，加碼中國大陸新能源汽車市場。

新華社報導，5月28日，大眾汽車集團（中國）與國軒高科股份有限公司在北京舉行戰略投資簽約儀式，大眾將投資約11億歐元獲得國軒高科26.47%的股份，成為第一大股東，也是首家直接投資中國大陸電池生產企業的外資汽車公司。國軒高科則將成為大眾汽車的認證供應商，此次投資交易有望在2020年底完成。

5月29日，安徽江淮汽車集團控股有限公司與德國大眾汽車集團在北京簽署戰略合資合作協議。大眾汽車集團（中國）將出資10億歐元，獲得安徽江淮汽車集團控股有限公司50%的股份，這也是跨國企業首次參與中國大陸車企的深度改革進程，預計於今年年底完成相關交易。

國軒高科董事長李縝表示，此次外資車企與中國大陸動力電池企業的合作開創了中國大陸新能源汽車產業發展合作的新模式，同時，也將進一步增強國軒高科在全球動力電池行業的競爭力。

安徽江淮汽車集團控股有限公司董事長安進表示，中國大陸的電動汽車處於研發和應用領域的前沿，雙方攜手將大力推動電動汽車市場的發展，為全球消費者帶來更多綠色環保的電動汽車產品。

早在2017年12月，大眾汽車集團就與安徽江淮汽車集團股份有限公司共同合資組建江淮大眾汽車有限公司，致力純電動汽車研發、生產以及銷售。

根據大眾汽車集團（中國）未來規劃，到2025年，大眾汽車計畫向中國大陸消費者交付約150萬輛新能源汽車。到2050年，集團承諾在包括中國大陸市場的全球範圍內實現碳中和目標，而電動化戰略將在實現這一目標的過程中發揮重要作用。

大眾汽車集團（中國）CEO馮思翰透露，除了對江淮大眾和國軒高科超過20億歐元的投資之外，大眾今年在中國大陸還有40億歐元的投資計畫，其中很重要的部分會投資在新能源汽車產品當中，繼續在中國大陸發展新能源汽車細分市場，並推動建設新能源汽車的充電基礎設施。