聽新聞
test
0:00 / 0:00

洋山特殊保稅區 2035拚國際10大中心

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

上海自貿區臨港新片區2日發布「洋山特殊綜合保稅區產業發展和空間布局規劃」和「關於促進洋山特殊綜合保稅區對外開放與創新發展若干意見」。上海自貿區臨港新片區管委會常務副主任朱芝松表示，「規劃」具高階版的目標定位，對標國際公認、競爭力最強自由貿易園區；著眼於第二產業和第三產業協同發展、在岸業務和離岸業務統籌發展；重點培育國際供應鏈管理、國際高端製造及相關服務業、跨境綜合服務業三大產業。

中新社報導，「規劃」提出，到2035年，努力打造國際中轉集拼中心、國際分撥及配送中心、國際訂單及結算中心、全球銷售及服務中心、跨境數字貿易中心、全球檢測維修和綠色再製造中心、高端研發和製造中心、國際金融資產交易中心、國際大宗商品現貨交易中心、國際融資租賃交易中心等「十大中心」。

「意見」以建設國際競爭力和影響力最強的自由港為目標，從貿易監管、金融創新、重點領域政策創新和財政扶持、綜合保障等8個方面，提出了88條綜合支持意見。

上海自貿區臨港新片區管委會專職副主任武偉表示，「意見」聚焦貨物和資金的高效便捷流動，提出9項貿易監管創新。包括：「一線」對於不涉政、不涉檢的貨物採用徑行放行，「二線」驗核監管證件；區內取消海關賬册管理；並實行區內單側申報。

「意見」還提出，區內將試行商事主體登記確認制。境外知名仲裁及爭議解決機構可在區內設立業務機構，就國際商事、海事、投資等領域發生的民商事爭議開展仲裁業務。

在金融開放創新方面，「意見」提出「優先適用」及8項支持措施。對已推出及今後推出在自貿區適用的金融政策，以及國家金融管理部門推出的金融試點措施，符合洋山特殊綜合保稅區實際的，優先在區內試點。

上海自貿區 競爭力

延伸閱讀

北市11樓以上才須公安申報？柯文哲坦承漏洞

經濟部：商家拿三倍券去郵局銀行兌換 費用直接入帳

左鄰右舍撕破臉 律師：停車糾紛沒贏家

住戶車位停汽機車挨罰敗訴 法院：社區規約具約束力

相關新聞

港府：絕不實施外匯管制 美國商會近3成考慮撤資

港府財政司長陳茂波說，對香港的聯繫匯率制度有充足信心，香港絕對不會實施外匯管制。而在香港的美國商會三日發表會員調查，六成...

深圳大改革 訂個人破產法

大陸首次立法的個人破產制度要來了！根據深圳市人大常委會披露的「深圳經濟特區個人破產條例（徵求意見稿）」，明訂單獨或共同對...

中國新能源車市 德大眾汽車加碼

兩天時間內，連續與中國大陸兩家公司簽署戰略協議，德國大眾汽車集團釋放強烈信號，加碼中國大陸新能源汽車市場。

繼健康碼後 浙江再推企業碼

新冠肺炎疫情下，浙江繼首創「健康碼」後，再度率先開展聚焦企業精準服務的「企業碼」應用試點，並已於全省推廣。

結售匯便利4舉措 深圳先試

中國人民銀行深圳中心支行、大陸國家外匯管理局深圳市分局2日披露，深圳即將在經常項下率先開展四項先行先試創新舉措，包括貨物...

全球供應鏈布局 「大陸地位不削弱」

全球貿易正因疫情遭受巨大衝擊。不僅貿易總量大幅縮水，產業鏈供應鏈布局也面臨深度調整。大陸學者認為，中國大陸在國際分工格局...

洋山特殊保稅區 2035拚國際10大中心

上海自貿區臨港新片區2日發布「洋山特殊綜合保稅區產業發展和空間布局規劃」和「關於促進洋山特殊綜合保稅區對外開放與創新發展...

浙江創業台青 初嘗電商直播主

浙江杭州日前舉辦首屆台灣青年電商直播體驗營活動，來自該省各地各行各業的30名台青參與交流體驗。在近距離感受網路直播運營和...

陸5G手機 預估年底降至1200元

中國大陸5G商用近一年之際，5G手機價格門檻已降至1500元（人民幣，下同）至1600元，業內人士預計年底前將降至120...

大陸房產復甦 扶持政策頻度降

5月份中國大陸多地樓市數據出現企穩回升跡象，房地產扶持政策推出的頻度也明顯下滑。據中原地產研究中心統計，5月份，中國大陸...

陸投資東協 1至4月增43.3%

大陸商務部3日公布的數據顯示，1-4月中國大陸對外非金融類直接投資2350.8億元人民幣，同比增長0.7%，而一季度為下...

大陸預售房採預告登記 防一房二賣

中國大陸對預售商品房全面開展預告登記，同時積極推進存量房預告登記。大陸自然資源部、國家稅務總局、中國銀保監會日前聯合推出...

熱門新聞

小心！詆毀、汙蔑中醫藥 未來在北京恐面臨刑責

夫妻結婚30年超嚴AA制曝光 網友看傻眼：是合租吧

兩岸開戰基隆首被攻擊？ 林右昌：中共對台圖謀從未停止

繼美蘇歐之後 大陸預計7、8月執行首次火星探測任務

反送中首例！20歲學生暴動罪不成立 當庭釋放

龐培歐公開與王丹等六四參與者合照 支持陸民主運動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。