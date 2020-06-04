洋山特殊保稅區 2035拚國際10大中心

上海自貿區臨港新片區2日發布「洋山特殊綜合保稅區產業發展和空間布局規劃」和「關於促進洋山特殊綜合保稅區對外開放與創新發展若干意見」。上海自貿區臨港新片區管委會常務副主任朱芝松表示，「規劃」具高階版的目標定位，對標國際公認、競爭力最強自由貿易園區；著眼於第二產業和第三產業協同發展、在岸業務和離岸業務統籌發展；重點培育國際供應鏈管理、國際高端製造及相關服務業、跨境綜合服務業三大產業。

中新社報導，「規劃」提出，到2035年，努力打造國際中轉集拼中心、國際分撥及配送中心、國際訂單及結算中心、全球銷售及服務中心、跨境數字貿易中心、全球檢測維修和綠色再製造中心、高端研發和製造中心、國際金融資產交易中心、國際大宗商品現貨交易中心、國際融資租賃交易中心等「十大中心」。

「意見」以建設國際競爭力和影響力最強的自由港為目標，從貿易監管、金融創新、重點領域政策創新和財政扶持、綜合保障等8個方面，提出了88條綜合支持意見。

上海自貿區臨港新片區管委會專職副主任武偉表示，「意見」聚焦貨物和資金的高效便捷流動，提出9項貿易監管創新。包括：「一線」對於不涉政、不涉檢的貨物採用徑行放行，「二線」驗核監管證件；區內取消海關賬册管理；並實行區內單側申報。

「意見」還提出，區內將試行商事主體登記確認制。境外知名仲裁及爭議解決機構可在區內設立業務機構，就國際商事、海事、投資等領域發生的民商事爭議開展仲裁業務。

在金融開放創新方面，「意見」提出「優先適用」及8項支持措施。對已推出及今後推出在自貿區適用的金融政策，以及國家金融管理部門推出的金融試點措施，符合洋山特殊綜合保稅區實際的，優先在區內試點。