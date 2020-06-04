繼健康碼後 浙江再推企業碼

新冠肺炎疫情下，浙江繼首創「健康碼」後，再度率先開展聚焦企業精準服務的「企業碼」應用試點，並已於全省推廣。

中新社報導，在浙江省新冠肺炎疫情防控記者會上，浙江省經濟和信息化廳二級巡視員李丹表示，截至6月2日9時，浙江累計已有38.9萬家企業領碼，企業碼訪問量累計超135.4萬次。

根據企業高頻應用需要，目前浙江企業碼已開發上線掃碼進碼、碼上名片、碼上政策、碼上直辦、碼上訴求、碼上融資、碼上合作、碼上信用等功能，浙江企業主要可實現訴求及時辦理、惠企政策直通企業、金融資源直達企業、產業合作實現對接等服務。

如通過「碼上政策」、「碼上直辦」，浙江各地、各部門惠企政策從「一網可查」向「一網可辦」、「一鍵直通」轉變。據悉，近日，企業碼向企業精準推送惠企政策2080萬餘次。

該省各地還根據實際需要，建立地方特色化服務專區。截至6月1日，浙江已開通市級專區2個，縣市區專區1個。如浙江金華為40多家優秀企業提供數字化「金名片」、免費智能化改造問診等6項專屬服務。浙江德清通過「碼上融資」，實現企業「秒級」授信、3天內上門放貸，已有33家企業獲取貸款2.12億元（人民幣，下同）；通過「碼上直辦」，80個服務事項、15類縣級項目申報事項全程線上辦理，565家企業辦理相關業務，共計為75家企業審核發放技改項目補助資金6000多萬元，時間縮短近30天。

在企業碼的諸多應用中，政策直兌被視為重中之重。下階段，浙江將加快建設全省統一入口的惠企政策兌現系統，開發一批覆蓋全省的政策兌現事項。以企業需求為導向，企業碼的功能也將進一步完善。如擴展數據來源，加大涉企數據共享力度，豐富企業多維數據畫像，加強數據驅動應用能力等。6月底前，浙江將努力實現全省至少一半以上企業領碼，到10月底前實現所有企業領碼。