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陸5G手機 預估年底降至1200元

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
上海民眾正在選購5G手機。（中新社）
上海民眾正在選購5G手機。（中新社）

中國大陸5G商用近一年之際，5G手機價格門檻已降至1500元（人民幣，下同）至1600元，業內人士預計年底前將降至1200元，這讓5G手機加快進入普及期。

中新社報導，隨著消費回暖，大陸手機市場出現一波5G手機密集發布期，在這波新款5G產品中，最令消費者欣喜的是，5G手機價格比2019年大幅下降。小米5月25日發布的Redmi 10X已低至1599元；華為暢享Z 5G定價1699元起。這兩款手機是市場上最便宜的5G手機。其他5G手機也大多定位於中端機型。

賽迪智庫信息化與軟件產業研究所研究員鍾新龍表示，5G手機價格之所以能快速下降，主要得益於聯發科的入局。在4G時代，手機芯片主要是高通、華為、蘋果三家。而到了5G時代，聯發科再次崛起，其迅速商業化的天璣800、天璣1000+5G手機SOC芯片性能不輸同類產品，並迅速降低了5G手機的成本。

鍾新龍表示，在5G時代，聯發科、三星新入局，紫光展銳的SOC芯片據說也會為華為的低端機供貨，供應鏈不再如同兩三年前高通一家壟斷非華為陣營。

中國信息通信研究院數據顯示，今年1到4月，大陸市場5G手機累計出貨量3044.1萬部，占比已達33.6%。

5G手機的普及速度還取決於網絡和資費。中國聯通產品中心總經理張雲勇表示，5G網絡覆蓋大概需要5至8年時間。在資費方面，大陸官方表示，將推動電信運營企業通過優化套餐設置逐步降低流量的資費水平，帶動5G消費。

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